Raya e l’ultimo drago: come vedere il nuovo film d’animazione Disney

Il nuovo film d’animazione Disney Raya e l’ultimo drago è finalmente disponibile. A partire da oggi, 5 marzo 2021, è infatti possibile osservare il cinquantanovesimo classico dell’animazione Disney. Ma dove e soprattutto come è possibile guardare questo film? Di seguito tutto ciò che occorre sapere. Come guardare Raya e l’ultimo drago? Ecco i dettagli.

Su Disney+ potete vedere questi e tantissimi altri contenuti. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link.

Raya e l’ultimo drago è un film d’animazione diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, insieme ai co-registi Paul Briggs e John Ripa. La pellicola è ambientata a Kumandra, un mondo simile alla Terra creato dai draghi e diviso in cinque regni.

Questi venivano venerati come degli dei, ma un giorno il mondo venne minacciato da dei mostri chiamati Druun, e i draghi decisero di sacrificare le loro vite per salvare l’umanità, portando loro un regalo molto potente ma anche pericoloso: un drago che sarebbe stato a loro guardia. Cinquecento anni dopo, i Druun ritornano e uccidono Benja, sovrano delle Terre del Cuore: questo lascia una figlia, l’aspirante guerriera Raya, che decide di mettersi alla ricerca dell’ultimo drago.

Dove posso guardare Raya e l’ultimo drago?

Raya e l’ultimo drago è disponibile a partire da oggi 5 marzo 2021 in esclusiva su Disney+, la piattaforma streaming Disney: a differenza di altre distribuzioni Premium On Demand (PVOD) non è possibile trovare su nessuna altra piattaforma questa pellicola.

Il film non sarà distribuito al cinema, infatti Raya e l’ultimo drago approda direttamente sulla piattaforma streaming in seguito alle vicissitudini dovute alla pandemia, che hanno travolto l’intera industria del cinema.

Come posso guardare Raya e l’ultimo drago?

Da oggi, 5 marzo, con Accesso VIP, potete guardare Raya e l’ultimo drago prima che sia reso disponibile agli altri abbonati Disney+. La piattaforma di streaming offrirà l’Accesso VIP a 21,99 euro e l’offerta sarà disponibile fino al 4 maggio 2021 alle 23:59 PT (al 5 maggio 2021 alle 08:59 CET).

Una volta ottenuto Accesso VIP a Raya e l’ultimo drago potrete guardarlo tutte le volte che volete su qualsiasi piattaforma in cui è disponibile Disney+. Continuerete ad avere accesso a Raya e l’ultimo drago finché disporrete di un abbonamento attivo alla piattaforma. Il film d’animazione sarà, poi, disponibile per tutti gli abbonati Disney+ il 4 giugno 2021 senza costi aggiuntivi.

E dopo il 4 maggio?

Chi ha acquistato l’Accesso VIP potrà continuare a guardare il film, per tutti gli altri sarà disponibile senza costi aggiuntivi a partire dal 4 giugno 2021.