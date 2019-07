Comic-Con 2019: Amazon annuncia i suoi programmi

Al Comic-Con 2019, Amazon Prime Video avrà nuove grandi sorprese per i fan. Verranno presentati nuovi show, tra cui The Boys, The Expanse, Carnival Row,

Al Comic-Con 2019 di San Diego, Amazon Prime Video avrà alcune grandi sorprese per i fan. Verranno presentati i nuovi show televisivi di prossima uscita tra cui: The Boys, The Expanse, Carnival Row e le nuove stagioni di The Man in the High Castle e Undone. Il primo show TV citato è sicuramente quello più atteso e sul quale attualmente c’e’ più hype da parte di fan e curiosi. Nei giorni scorsi, con l’uscita dei poster ufficiali dedicati ai protagonisti del film è iniziata “ufficialmente” la campagna pubblicitaria che proseguirà sino alla messa in onda della serie. Si tratta di un progetto molto particolare che proporrà al pubblico dei supereroi caratterizzati da modi di fare del tutto differenti da quelli che siamo abituati a trovare proposti in telefilm e fumetti.

I fan che avranno la fortuna di partecipare all’evento potranno assistere, in anteprima, a due episodi di ogni stagione ella giornata di venerdì 19 luglio a partire dalle 19:00. Dopodiché sara disponibile per tutti l’esclusiva YouTube Prime Video Experience che darà il via alle nuove serie originali Amazon The Boys e Carnival Row. In oltre arriverà la quarta ed ultima stagione di Undone. L’Amazon Prime Video Experience, avrà una torre alta più di 12 metri “tappezzata” da giganteschi schermi a LED grazie ai quali i fan potranno assistere alla visione di alcune scene delle nuove serie proposte da Amazon.

L’Amazon Prime Video Experience sarà aperta al pubblico a partire dalla giornata di giovedì 18 luglio sino a domenica 21 luglio. I partecipanti possono assistere ai vari spettacoli e nello stesso tempo rilassarsi con cibo e bevande fresche. Tra l’altro, sarà a disposizione uno spazio all’interno del quale, un fotografo, realizzerà ritratti professionali per cosplayer.