Comic-Con di San Diego cancellato, l’annuncio su Twitter

Il Comic-Con di San Diego ha recentemente annunciato che l’evento, che si sarebbe dovuto tenere in presenza, di Luglio è stato cancellato per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia di Covid-19.

In una dichiarazione rilasciata su Twitter, l’organizzazione del Comic-Con di San Diego ha affermato che, nonostante sia già iniziata la campagna vaccinale per il coronavirus, luglio sarebbe ancora troppo presto per condurre senza rischi un evento delle dimensioni della convention. Per questo motivo la Comic-Con International, società che annualmente organizza l’evento, ha annunciato di aver deciso di rinviare la fiera al 2022 e di voler tenere l’edizione 2021 online, come già successo per il 2020.

L’evento virtuale prenderà nuovamente il nome Comic-Con@home e sarà gratuito come già successo la scorsa edizione. L’organizzazione, tuttavia, ha annunciato che, a causa di risorse finanziarie limitate, la manifestazione online sarà ridotta ad un evento virtuale di soli tre giorni, dal 23 al 25 Luglio 2021. Per non lasciare gli appassionati senza una delle fiere più importanti del mondo, comunque, Comic-Con International ha annunciato che organizzerà, nel mese di novembre, un evento di dimensioni ridotte in cui sarà più semplice mantenere i protocolli di sicurezza resi necessari dalla pandemia.

Ancora non sono stati resi pubblici dettagli specifici di questa mini-edizione del Comic-Con di San Diego. I fan rimangono quindi in trepidante attesa di scoprire la capienza dell’evento e i costi di badge e biglietti. La dichiarazione rilasciata, inoltre, ha assicurato che chiunque avesse già acquistato il badge per l’edizione del 2021, potrà usufruire del biglietto per accedere al Comic-Con di San Diego del 2022, così come chi già si era visto rinviare il biglietto dal 2020 all’edizione di quest’anno, o chiedere un rimborso direttamente dal sito ufficiale della fiera. A quanto dichiarato dagli organizzatori non è da escludere che presto verrà anche data possibilità a chi è già in possesso di un biglietto, o di un badge, di convertirne una parte per acquistare un biglietto per la mini-convention di Novembre.