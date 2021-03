Comic-Con Special Edition, rese note le date

San Diego Comic Convention, l’organizzazione no-profit che gestisce Comic-Con International, ovvero l’evento mondialmente conosciuto come San Diego Comic-Con, e WonderCon, ha annunciato il nome e le date della convention di novembre che va a sostituire i tradizionale incontro estivo, anche quest’anno cancellato per via della pandemia di COVID19.

L’evento avrà il nome di Comic-Con Special Edition, si articolerà su tre giornate tenute nel weekend in concomitanza del Giorno del Ringraziamento, i giorni dal 26 al 28 novembre prossimo.

I dettagli maggiori sull’organizzazione logistica dell’evento sono ancora sconosciuti, a causa delle varie restrizioni sanitarie vigenti, ma è già chiaro, a partire dalla durata stessa della kermesse, che non sarà nulla di paragonabile all’ormai classico appuntamento estivo.

Stando a quanto riporta il comitato di organizzazione, questa speciale edizione del Comic Con è principalmente una sorta di tentativo per avvicinarsi il più possibile alla “normalità”, andando dunque incontro alle richieste delle migliaia di fans rimasti orfani de grande evento a causa della pandemia, dando loro, per quanto possibile, l’occasione di vivere un’esperienza da vivo.

“Sebbene aperti a tutti e con la speranza di poter accogliere fans da ogni parte del mondo, comprendiamo che a causa di potenziali restrizioni legate ai viaggi, il Comic-Con Special Edition potrebbe essere un evento a cui parteciperanno principalmente fans con minori problemi per potersi recare a San Diego “è quanto riportato dalla stessa organizzazione.

La logistica non è però ‘unico dei problemi a cui l’evento va incontro. Anche sul lato finanziario, l’attuale situazione mondiale ha influito non poco sull’organizzazione, essendo costrette, per ormai tristemente noti motivi, anche le imprese dell’indotto a lavorare con maestranze ridotte e quindi non rendendo possibile mettere in pratica un impianto più esteso.

Le date in cui si terrà l’evento, sono state concordate in base anche alla disponibilità del San Diego Convention Center, per forza di cose contingentato e già “a tappo” per l’intero ultimo quarto dell’anno, dando così all’organizzazione molto poco spazio di manovra.

Sperando che questa nuova edizione, rivisitata e corretta, del San Diego Comic-Con possa essere un nuovo inizio per la manifestazione