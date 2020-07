Comic-Con@Home: le novità Marvel Comics

La seconda giornata di Comic-Con@Home si è aperta con la conferenza Marvel Comics dedicata alle novità in arrivo nei prossimi mesi, che riguarderanno importanti eventi narrativi per gli Avengers, i Fantastici 4, gli X-Men e Spider-Man. Ad introdurre i diversi segmenti l’editor-in-chief C.B. Cebulski.

Empyre

Empyre sarà un evento cosmico che vedrà protagonisti gli Avengers e i Fantastici 4, a presentare questo nuovo conflitto cosmico sono intervenuti l’editor Tom Brevoort, Al Ewing (The Immortal Hulk), and Dan Slott (Fantastici 4). Questa volta i supereroi dovranno proteggere la Terra da una guerra tra diverse razze aliene: il kree e gli skrull riuniti sotto l’egida dell’Impero e i cotati. A guidare l’impero kree-skrull ci sarà Hulking, giovane imperatore che grazie a questo conflitto potrà fugare i dubbi di chi dubita di lui, dimostrando di essere un vero sovrano.

Empyre vedrà così riuniti in un unico team Gli Eroi più potenti della Terra e la famiglia Marvel per eccellenza, tuttavia gli esiti di questa battaglia porteranno porterà ramificazioni e conseguenze per tutto l’universo Marvel.

X Of Swords

Jordan D. White (Marvel Senior Editor) e gli autori Tini Howard (Excalibur) e Gerry Duggan (Marauders) hanno introdotto il prossimo evento crossover che animerà le testate mutanti. I due autori hanno accennato ad alcuni momenti che non vedono l’ora di condividere con i fan e che, come è tradizione per i crossover degli X-Men, anche X of Swords abbraccerà tutte le testate legate agli X-Men. L’evento avrà una durata di 22 capitoli, durante i quali gruppi come Excalibur, X-Factor, Marauders, New Mutants e molti altri avranno modo di avere il proprio momento di gloria. Gli autori hanno anticipato anche (senza però fare nessuno spoiler) che ci saranno trame coinvolgenti e significative per molti personaggi, tra cui Tempesta, Capitan Bretagna e Cypher.

Spider-Man #850

Il segmento dedicato all’Arrampicamuri viene introdotto da l’Executive Editor Nick Lowe, che procede presentando lo sceneggiatore Nick Spencer (Amazing Spider-Man) e Mark Bagley, storico artista Marvel e vera leggenda per i fan dell’Uomo Ragno (Maximum Carnage, la Saga dei Cloni).

Il numero 850 di Spider-Man rappresenterà una vera e propria pietra miliare per questo fumetto e per questo motivo segnerà il ritorno di uno dei cattivi più iconici di sempre: Norman Osborn come Green Goblin.

Werewolf By Night

L’ultimo intervento ha visto nuovamente Lowe, questa volta affiancato dallo sceneggiatore Benjamin Jackendoff (Werewolf By Night) e da Taboo dei the Black Eyed Peas, che hanno presentato questo personaggio.

Werewolf By Night sarà una storia con elementi horror e ambientalisti, dove il protagonista sarà chiamato a difendere l’equilibrio della natura da un uso spregiudicato della tecnologia.