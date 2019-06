Comic Sons quando il design incontra l’ecosostenibilità

Comic Sons presenterà una linea di t-shirt ecosostenibili disegnate da autori del panorama del fumetto italiano indipendente.

In un mondo che sta sollevando sempre più critiche nei confronti dell’industria della moda, come si può unire il design di impatto al concetto di ecosostenibilità?

Per rispondere a questa domanda, un gruppo di professionisti dai background e dai know how eterogenei hanno provato ad unire le forze, per dare vita ad un progetto che fondesse i valori green alla creatività senza confini di artisti indipendenti. È nato così il progetto Comic Sons.

Protagonisti di questa avventura sono il product manager e designer Antonio Sciolé, l’autore indipendente Fabio D’Alonzo, il fumettista Simone Angelini (Anubi edito da Coconino press/Fandango) e il graphic designer Paolo Sacchetti, che uniranno le forze per dare vita ad un ambizioso progetto: la divulgazione dei processi di produzione tessile ecosostenibile e del suo sviluppo attraverso il lavoro artistico.

Comic Sons sarà una linea di t-shirt di design ecosostenibili, caratterizzate da un cotone biologico a bassissimo impatto ambientale e attestato con importanti certificazioni ambientali, quali il Global Organic Textile Standard, Fair Share e Oeko-Tex, che garantiranno la qualità superiore del materiale utilizzato per le magliette, altamente traspirante e anallergico.

Per rendere uniche le magliette Comic Sons sono stati coinvolti moltissimi artisti indipendenti, chiamati ad interpretare il tema dell’ecosostenibilità. Ognuno dei fumettisti ha così condensato su tessuto una storia personale che testimoniasse l’impegno verso questa nobile causa.

Tra i temi affrontati dai disegnatori ci saranno illustrazioni dedicate alla situazione ambientale contemporanea, con particolare attenzione su argomenti quanto mai attuali come: riscaldamento globale, l’utilizzo indiscriminato della plastica monouso, la critica verso la società moderna e gli stili di vita consapevoli.

A partire dal 27 giugno 2019 sarà possibile acquistare le t-shirt online sul sito ufficiale del progetto. Dal 28 al 30 giugno 2019, in occasione dell’Indie Rocket Festival di Pescara, sarà possibile vedere dal vivo e toccare con mano la collezione, incontrando Nova, Zuzu, Simone Angelini e Spugna, alcuni degli autori che hanno realizzato alcuni dei design di Comic Sons.