Comicon 2020: Davide Toffolo è il Magister di questa edizione

Arrivano le prime anticipazioni sul Comicon 2020. La fiera partenopea quest’anno vedrà la presenza di Davide Toffolo come Magister di questa edizione.

La presenza di Toffolo (Il re bianco, Graphic novel is back, Il cammino della Cumbia), musicista e frontman del gruppo alternative Tre Allegri Ragazzi Morti e apprezzato autore indipendente italiano sarà celebrata con una mostra personale che ripercorrerà la sua carriera, una mostra collettiva che lo vedrà nel ruolo di curatore, una serie di incontri tematici, una performance musicale e la presentazione della sua ultima fatica inedita Cinque allegri ragazzi morti – Il ritorno.

A corredo di questo annuncio Comicon ha diffuso il trailer, che vede proprio Davide Toffolo come protagonista, che vi pubblichiamo di seguito.

In un futuro distopico gli accessi ad internet sono stati limitati e chi non decide di conformarsi viene imprigionato. A guidare il fronte di liberazione gli artisti e tutti coloro che non vogliono piegare la testa nei confronti del regime.

L’edizione 2020 del Comicon vedrà anche la presenza di ospiti internazionali, il primo ad essere annunciato è il mangaka Shūzō Oshimi, conosciuto ed apprezzato per opere come Happiness, I fiori del male e Tracce di sangue.

Ma le novità che la fiera ha in serbo per gli appassionati non terminano qui, durante la manifestazione i fan di Spider-Man avranno l’opportunità di ammirare la mostra Italia <3 Spider-Man, un’esposizione organizzata in occasione del cinquantesimo compleanno italiano dell’Arrampicamuri. Durante Italia <3 Spider-Man i visitatori potranno vedere 50 tavole originali attraverso le quali sarà possibile ripercorrere la storia del personaggio. Tra le opere esposte ci saranno creazioni di Steve Ditko, John Romita, John Buscema, Ross Andru, Alex Saviuk, Todd McFarlane e Mark Bagley.

La manifestazione si aprirà anche al gaming, offrendo diversi eventi ed occasioni per giocare tutti insieme, come il grande torneo di e-sport ESL Vodafone Championship, che incoronerà i campioni italiani dei 3 giochi selezionati per il 2020: Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale e Brawl Stars.

L’edizione 2020 del Comicon si terrà dal 30 aprile al 3 maggio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Per tutte le informazioni sulla manifestazione vi rimandiamo al sito ufficiale.