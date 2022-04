Durante la cerimonia di assegnazione dei premi del Palmarès Ufficiale di Comicon 2022 , svoltasi nella serata di domenica 24 presso la prestigiosa cornice del Teatro Mediterraneo, il maestro Eiichiro Oda, autore del manga dei record One Piece, uno dei manga più letti e venduti al mondo da oltre 20 anni, edito in Italia dalla Star Comics, la quale ne ha appena pubblicato 100° volume (recuperate la One piece. Celebration edition su Amazon!), è stato insignito del Premio Speciale COMICON alla Carriera. Oda ha voluto quindi ringraziare l’Italia con un disegno davvero speciale.

Comicon 2022: ecco come Eichiro Oda ha voluto ringraziare l’Italia

Eiichiro Oda in persona ha voluto ringraziare Comicon e l’Italia per questa onorificenza, realizzando un’illustrazione esclusiva per l’evento, pubblicata anche sui social network di Comicon e della Star Comics, nonché qui sotto:

Comicon e Star Comics hanno voluto ringraziare sentitamente il maestro Eiichiro Oda e il suo staff per questo gesto e per tutto il loro lavoro, nonché tutti i visitatori della convention e i lettori italiani di One Piece.

Chi è Eiichiro Oda?

Eiichiro Oda è un fumettista giapponese. Nasce il 1° gennaio 1975 a Kumamoto, nella prefettura di Kumamoto.

Durante le scuole superiori, nel 1992, debutta con WANTED!, vincendo un premio speciale al 44° Premio Tezuka, concorso indetto dalla rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha) per i nuovi talenti. Nel 1993 comincia la pubblicazione di One Piece sulla stessa rivista.

One Piece vanta numerose schiere di appassionati in tutto il mondo. Il volume 57, uscito in Giappone a marzo 2010, ha superato il record giapponese di copie stampate nella prima edizione grazie a una tiratura iniziale di circa 3 milioni di copie. Con il volume 67, uscito ad agosto 2012, il record è stato aggiornato a una prima tiratura 4,05 milioni di copie. Le copie in circolazione nel mondo sono più di 490 milioni.

A proposito di One Piece

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1997. La serie è attualmente nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano e in Giappone ha raggiunto i 1044 capitoli e 101 tankobon. In Italia sono disponibili i primi 100 volumi grazie alla Star Comics.

Il franchise ha anche ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati. Il 14° e recente film animato del franchise, One Piece Stampede, è uscito in Giappone ad agosto 2019 con un guadagno attivo di più di 10 miliardi di yen in tutto il mondo. Il film ha celebrato il 20° anniversario dell’anime e in Italia è stato proiettato e distribuito allo stesso modo da Anime Factory e Koch Media Italia il 24 ottobre 2019.

Il film One Piece Red è stato annunciato il 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime. Il quindicesimo film del franchise vede Eiichiro Oda svolgere il ruolo di produttore esecutivo e character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).