Si è conclusa oggi, 25 aprile, la XXII edizione di COMICON, con quattro giorni di sold out e 135.000 visitatori complessivi. Un risultato che deriva dalla scelta degli organizzatori di COMICON di contenere fino all’80% il numero di ingressi rispetto al 2019 per assicurare al pubblico un festival in sicurezza dopo i due anni di pandemia. Oltre 300 ospiti – nazionali ed internazionali – e 500 eventi hanno affollato i programmi delle tante anime del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland, PizzaCon e Kids. Ma COMICON non si ferma qui e nel 2023 raddoppia: dal 28 aprile all’1 maggio a Napoli e dal 23 al 25 giugno 2023 COMICON arriva a Bergamo (città che con Brescia rappresenta la “Capitale Italiana della Cultura 2023”) con un festival che si svilupperà tra fiera ed eventi diffusi sul territorio, grazie alla partnership con Fiera di Bergamo-Promoberg.

Le parole di Claudio Curcio

Claudio Curcio, Direttore di COMICON, ha dichiarato:

“Abbiamo atteso per due anni la XXII edizione di COMICON, a causa del Covid. Siamo felici di aver potuto ritrovare il nostro pubblico e i nostri espositori, tutti straordinariamente soddisfatti dell’esito del festival. Non dimenticheremo l’emozione provata alla riapertura. Desidero ringraziare la Regione Campania per il sostegno e la collaborazione degli ultimi tre anni, gli sponsor, i partner, gli ospiti, lo staff e tutti coloro che hanno reso grande COMICON. E non ci fermiamo qui, continuiamo nel nostro percorso strategico come festival internazionale di cultura pop, che opera sull’intero territorio nazionale con mostre ed eventi: nel 2023 saremo a Napoli dal 28 aprile all’1 maggio e dal 23 al 25 giugno arriveremo a Bergamo. È una grande sfida che non vediamo l’ora di affrontare.”

COMICON guarda al futuro e termina l’edizione 2022 ricordando i tanti e seguitissimi eventi come il concerto del Magister Davide Toffolo, l’incontro con il creatore di Gran Turismo Kazunori Yamauchi, il Premio Speciale alla Carriera al creatore di ONE PIECE Eiichiro Oda, i seguitissimi incontri con il cast della serie tv Mare fuori e del film La cena perfetta, il Premio Miglior Fumetto a Fiordilatte di Miguel Vila, l’Italian Game Jam e molto altro.