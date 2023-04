Comicon Bergamo, il festival della cultura pop che si terrà dal 23 al giugno alla Fiera di Bergamo (in partnership con Promoberg/Fiera di Bergamo), inaugura la sua apertura con la mostra in programma dedicata al maestro Milo Manara. Tuttavia, le sorprese previste per i tre giorni del festival della cultura, inseriti nel programma ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023, non finiscono qui! Ecco le date ufficiali di Comicon Bergamo 2023 ma soprattutto quanto costano e come e dove acquistare i biglietti per l’evento.

Comicon Bergamo 2023: date, il prezzo biglietti e come e dove acquistarli

Le date

Come anticipato, Comicon Bergamo, il festival della cultura pop, si svolgerà dal 23 al giugno presso la Fiera di Bergamo (in partnership con Promoberg/Fiera di Bergamo) ma anche in città (a Bergamo e a Brescia), per una tre giorni di festival della cultura inseriti nel programma ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023.

Il poster Comicon Bergamo 2023 e il nuovo magister

Tra gli ospiti che saranno presenti al Comicon Bergamo 2023 troveremo due artisti di fama internazionale: la fumettista e scrittrice Mirka Andolfo, che ha realizzato i poster di Comicon Napoli e quello di Bergamo, e Giorgio Cavazzano, uno dei più celebri disegnatori al mondo, che sarà Magister delle due manifestazioni.

COMICON Bergamo 2023 date biglietti

La mostra dedicata a Milo Manara

Il Comic Bergamo prenderà il via con la mostra Milo Manara: Vite d’artista. Si tratta di un viaggio che vede al centro l’esposizione di oltre 60 opere con protagonisti grandi personalità della storia della pittura, della musica e del cinema.

Tra questi troveremo nomi del calibro di Caravaggio, Paolo Veronese, Picasso, Wolfgang Amadeus Mozart e Federico Fellini, tutti riportati secondo l’interpretazione del maestro Milo Manara. La mostra sarà visitabile a partire dal 22 giugno fino al 10 settembre presso l’Ex Chiesa della Maddalena di Bergamo.

Spider-Man, Star Wars e molto altro ancora

Oltre agli ospiti e agli eventi sopracitati, il ricco programma di Comicon Bergamo vedrà la presenza di Giuseppe Camuncoli: da Spider-Man a Star Wars, un percorso che porterà tutti gli appassionati a scoprire nel dettaglio l’attività di uno dei più noti disegnatori di comics americani.

Tra le novità presenti ci sarà anche Gigaciao, la casa editrice, nonché studio grafico, fondata da Sio, Dado, Fraffrog e Keison. Gigaciao porterà ai fan il primo numero della loro nuova rivista. Infine, poteva mancare Cristina D’Avena? Certo che no! Cristina D’Avena sarà introdotta e accompagnata dalla Bim Bum Bam Cartoon Band, e si esibirà in un concerto dal vivo! Siete pronti a prenderne parte?

Comicon Bergamo 2023: prezzi, come e dove acquistare i biglietti

Come e dove acquistare i biglietti di Comicon Bergamo 2023? I biglietti sono attualmente disponibili per l’acquisto tramite la pagina dedicata, direttamente sul rinnovato sito www.comicon.it.

Costi Biglietti COMICON Bergamo 2023: