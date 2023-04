SaldaPress è pronta a tornare al Napoli Comicon 2023 dal 28 aprile con una grande presenza di ospiti e anteprime. L’editoria italiana sarà rappresentata al festival internazionale della cultura pop con la presenza di numerosi autori e graphic novel in anteprima.

SaldaPress al Napoli Comicon 2023

La grande star dell’evento sarà Daniel Warren Johnson, l’autore di Do a Powerbomb! e Murder Falcon Ultimate Edition. Questi titoli saranno disponibili in edizioni variant esclusive a Napoli, attese da tutti i lettori e i collezionisti. Johnson sarà presente allo stand di SaldaPress per tutti i giorni del festival.

Foto: Daniel Warren Johnson

Daniel Warren Johnson sarà protagonista di due incontri col pubblico. Il primo, dal titolo Manga Power presenta: Daniel Warren Johnson, si svolgerà venerdì 28 aprile in Sala Hiroba. Il secondo appuntamento WarrenBomb! A tu per tu con Daniel Warren Johnson, si terrà domenica 30 aprile in Sala Pazienza. Durante l’incontro l’autore verrà intervistato dal giornalista Andrea Fiamma e dal direttore editoriale di SaldaPress Andrea G. Ciccarelli.

Tutti gli ospiti

Oltre a Johnson, altri autori saranno presenti allo stand di SaldaPress. Lorenzo Palloni e Francesca Marsili presenteranno L’ignobile Sherman, il loro nuovo graphic novel in uscita il 19 maggio. Stephanie Phillips e Flaviano presenteranno Grim vol. 1, il primo volume di una nuova serie. Lorenzo de Felici presenterà il nuovo graphic novel Drakka e l’esordio della sua serie Kroma. Dado e Savuland presenteranno il graphic novel Penelope. Giuseppe Camuncoli presenterà l’anteprima del volume 4 della serie Undiscovered Country. Stefano “The Sparker” Conte presenterà la serie Volt. Salvatore Vivenzio e Gabriele Falzone presenteranno il graphic novel Distorted. Luigi Formola presenterà la serie Underdogs. Maeb presenterà la serie Bikini Armors (il secondo e conclusivo volume della serie sarà presentato in anteprima proprio a Comicon Napoli).

Le sessioni di firmacopie e le anteprime

Allo stand di SaldaPress sarà possibile incontrare numerosi artistici, ecco la lista completa degli appuntamenti:

Daniel Warren Johnson: venerdì 28 dalle 17:00 alle 19:00, sabato 29 dalle 10:30 alle 12:00, domenica 30 dalle 10:30 alle 13:30, lunedì 1 maggio dalle 10:30 alle 13:00.

Francesca Marsili e Lorenzo Palloni: venerdì 28 dalle 14:30 alle 16:30, sabato 29 dalle 12:30 alle 14:30, domenica 30 dalle 17:00 alle 18:30, lunedì 1 maggio dalle 10:30 alle 13:00.

Giuseppe “Cammo” Camuncoli: venerdì 28 dalle 11:30 alle 13:30, sabato 29 dalle 13:00 alle 15:00, domenica 30 dalle 15:00 alle 17:00, lunedì 1 maggio dalle 14:30 alle 16:30

Lorenzo de Felici: venerdì 28 dalle 17:00 alle 19:00, sabato 29 dalle 15:00 alle 17:00, domenica 30 dalle 13:00 alle 15:00.

Dado e Savuland: sabato 29 dalle 11:00 alle 12:30, domenica 30 dalle 15:00 alle 16:00, lunedì 1 maggio dalle 15:00 alle 17:00.

Mirka Andolfo: venerdì 28 dalle 13:30 alle 14:30, sabato 29 dalle 12:00 alle 13:00.

Stephanie Phillips e Flaviano: venerdì 28 dalle 12:00 alle 14:30, domenica 30 dalle 10:30

alle 13:00.

Maeb: sabato 29 dalle 16:30 alle 17:30, domenica 30 dalle 16:00 alle 17:00, lunedì 1 maggio dalle 13:00 alle 14:30.

Elena Casagrande: sabato 29 dalle 17:00 alle 19:00, domenica 30 dalle 13:00 alle 15:00.

Salvatore Vivenzio e Gabriele Falzone: sabato 29 dalle 15:00 alle 16:30, domenica 30 dalle

17:00 alle 18:30.

Luigi Formola: venerdì 28 dalle 15:00 alle 16:30

Oltre ai già citati volumi, allo stand di SaldaPress sarà possibile acquistare in anteprima Rogue Sun vol. 1, l’esordio della nuova serie del Massive-verse firmato da Ryan Parrott e Abel, Wonton Soup vol. 2, di James Stokoe e The Walking Dead Color Edition n.27, di Robert Kirkman e Charlie Adlard (in versione Variant).