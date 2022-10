Lucca Comics and Games 2022 ha presentato Communityverse una nuovissima iniziativa divulgativa interamente dedicata a nuove tecnologie e linguaggi che stanno influenzando e diventando sempre più rilevanti all’interno della discussione collettiva. Communityverse sarà una nuova area tematica sperimentale che si terrà all’interno della manifestazione lucchese durante la quale avranno luogo momenti di divulgazione e intrattenimento tra il fisico e il digitale, interamente dedicata a nuove tecnologie e linguaggi.

Communityverse a Lucca Comics and Games 2022: di che si tratta

Siete curiosi di scoprire o approfondire la vostra conoscenza di argomenti quali Metaverso, NFT, SBT, blockchain, web3, intelligenza artificiale, arte generativa e crypto? Communityverse allora sarà il luogo adatto per apprendere e comprendere queste nuove tecnologie grazie al ricco programma che vedrà ospiti, partner ed esponenti di questo mondo raccontare le nuove frontiere del digitale tramite esperienze pratiche sui vari argomenti.

Non solo eventi nel mondo reale ma anche nel mondo digitale, infatti grazie a Communityverse, Lucca Comics & Games 2022 approderà nel Metaverso con “Luccaverse”, La versione nel Metaverso di Lucca sarà di facile accesso sia da web sia da mobile, gli utenti potranno per la prima volta esplorare una città di Lucca “gamificata” con contenuti multimediali e premi.

Communityverse a Lucca Comics & Games 2022: gli incontri

Gli appuntamenti di Communityverse si terranno dal 28 ottobre al 1° novembre presso il sotterraneo della Casermetta di San Pietro (Baluardo dei Balestrieri), nella Sala Incontri “Sala R.E.C.” presso la Sagrestia di San Francesco, all’East Village” e on-line.

Il programma di Communityverse vedrà tra i suoi protagonisti figure pionieristiche di questi mondi come il giornalista Emilio Cozzi che modererà il dibattito “Cryptoscettici Vs Cryptosostenitori” dedicato al mondo delle cryptovalute.

Le frontiere digitali possono essere uno strumento potente anche in ambito creativo e a raccontare come i mondi digitali e le intelligenze artificiali si stiano affacciando nel campo dell’arte e dell’informazione ci saranno Lorenzo ‘LRNZ’ Ceccotti affiancato da una serie di esponenti di di università, aziende, esperti e realtà giuridiche e legali organizzeranno un “Virtual Debate” per discutere e capire come si evolverà la formazione nell’era del metaverso.

Nel panel “Metaverso: HHH (Hype, HOPE, Hell)” si affronterà il tema della moda, in cui Marco Ruffa, Digital Transformation Director in Pinko e Head of Luxury in Luxochain descriverà la sua esperienza (e quella di altri relatori) tra mondo della moda e Metaverso.

All’interno di Communityverse non potevano mancare gli NFT. In rappresentanza del mondo dei Non Fungible Token sarà Luca Cresciullo, Founder & Producer di Cyberspline Games, Michal Geci, Chief Revenue Officer di Niftify, la prima piattaforma on-line per la creazione di siti e-commerce NFT, co-creatore del progetto NFT-Store, Danilo Costa founder & CEO del metaverso di Coderblock, saranno tra gli ospiti internazionali ad animare i panel.

Fabio Viola, Metaverse and Game Designer, descriverà i punti di contatto e differenziazione tra gaming e metaverso, con le possibili ricadute in ambito territoriale. Sarà fatta anche una panoramica legata agli aspetti legali e sulla privacy, curata dagli avvocati Massimo Simbula e Ivan Tizzanini, che tratteggeranno una panoramica rispetto a un contesto dove una tecnologia così veloce e innovativa si contrappone ad un sistema legale per certi aspetti inadeguato.

Questi che abbiamo citato sono solo la punta di un proverbiale iceberg, per avere le informazioni di tutti gli eventi di Communityverse vi rimandiamo al programma di Lucca Comics & Games 2022.