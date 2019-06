Company of Heroes un gioco in scatola in stile RTS

È live su Kickstarter la campagna di crowdfunding per il gioco in scatola basato sul videogioco SEGA Company of Heroes.

Per gli amanti dei giochi di guerra e videogiochi RTS è live su Kickstarter la campagna di raccolta fondi per la produzione di Bad Crow Games, un gioco in scatola basato sul noto videogioco di guerra SEGA Company of Heroes.

Company of Heroes Board Game si propone di tradurre in formato analogico tutti gli elementi che hanno reso il videogioco da cui è tratto un caposaldo del genere RTS (Real Time Strategy). I giocatori dovranno gestire la propria fazione, con l’obiettivo di assicurarsi risorse, sbloccare edifici e acquistare potenziamenti per le proprie unità, in vista dello scontro finale che vedrà un solo vincitore.

Il gioco incorporerà tutti quegli elementi tipici del genere videoludico a cui rende omaggio come la fog of war (ossia l’impossibilità di vedere le azioni dei propri nemici e tutto ciò che risulta al di la del proprio campo visivo) e la possibilità di giocare sia in modalità real time, che a turni.

Il gioco da tavolo di Company of Heroes bilancerà in maniera unica strategia, gestione delle risorse e assegnazione di tattiche ed unità, fondendo lo stile skirmish quello dei giochi gestionali.

In questo modo il gioco potrà essere apprezzato in egual misura sia da un pubblico amante del videogioco originale (ma non necessariamente esperto in giochi da tavolo) sia da appassionati di giochi da tavolo di strategia complessi.

In termini di difficoltà di gioco, Company of Heroes, si discosterà dai grandi classici dei board game di guerra, enfatizzando più la parte di generazione delle risorse e la componente decisionale strategica invece di concentrarsi sui tiri di dado. Questo farà in modo di semplificare la fase di combattimento rendendo il gioco più veloce; ogni partita durerà infatti al massimo 90 minuti nella sua modalità standard.

Chi volesse sostenere il progetto potrà farlo scegliendo fra vari pledge, a partire dai 99$ per il set base e tutti gli stretch goal che verranno sbloccati, fino ad un massimo di 195$ per aggiudicarsi tutti i componenti aggiuntivi come il set di terreni, il solo/cooperative pack e i comandanti di Elite. Tra gli Stretch Goal che verranno sbloccati ci saranno, tra gli altri, unità, mezzi d’assalto e missioni aggiuntive.

L’obiettivo di campagna del gioco da tavolo di Company of Heroes è stato fissato a 100.000$, al momento superato, chi fosse interessato a sostenere la campagna potrà farlo fino al 26 giugno 2019, andando sulla pagina Kickstarter.