Dopo l’improvviso abbandonato alla Marvel, che a quanto pare ha deciso di non rinnovare la licenza sui diritti di sfruttamento del personaggio, Conan ha trovato una nuova casa nella Titan Comics così come ha riportato l’autorevole THR pochi minuti fa.

Conan ha una nuova casa: Titan Comics

La Marvel aveva rilevato di diritti di Conan nel 2018 (un ritorno visto che il cimmero era stato pubblicato con successo dalla Casa delle Idee a partire dagli anni 70) dalla Dark Horse che a sua volta li aveva rilevati dalla Marvel, che non produceva più nulla sul personaggio da molti anni, nel 2003. Conan trova quindi una nuova casa nella Titan Comics che ha stretto un accordo pluriennale con la Heroic Signature che gestisce i diritti della opere di Robert E. Howard.

Questo accordo prevede il lancio di una nuova serie regolare di Conan a maggio 2023 (praticamente in concomitanza con la fine della miniserie King Conan della Marvel) e un programma di ristampe che includerà sia il materiale storico pubblicato dalla Marvel che quello più recente pubblicato da Dark Horse e Marvel. L’accordo inoltre prevede la pubblicazione di altre serie legate ai personaggi di Robert E. Howard come Solomon Kane, Dark Agnes e Kull the Conqueror.

Ricordiamo che nella sua più recente incarnazione presso la Marvel, Conan aveva anche interagito con gli eroi della casa editrice nella serie Savage Avengers.

Titan Books, la divisione narrativa della Titan Publishing, di cui fa parte anche Titan Comics pubblicherà a partire da ottobre nuovi racconti in prosa di Conan. La scelta da parte della Heroic Signature sembra essere ricaduta quindi su un editore con cui poter lavorare parallelamente sia per il fumetto che per la narrativa e con cui ha rapporti già da un anno. I diritti per la narrativa infatti furono assegnati circa un anno e mezzo fa.

Molti titoli Titan Comics vengono pubblicati in Italia da Editoriale Cosmo sarà interessante vedere come e se questa nuova incarnazione di Conan a fumetti arriverà in Italia.