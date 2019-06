Conan: Savage Legends annunciata la data del Kickstarter

S7 Games ha annunciato la data di inizio della campagna Kickstarter di Conan: Savage Legends.

S7 Games ha finalmente annunciato la data di inizio della propria campagna di crowdfunding per il gioco in scatola Conan: Savage Legends. La campagna di finanziamento avrà luogo sulla piattaforma Kickstarter e servirà per garantire l’avvio della produzione di questo nuovo gioco in scatola dedicato al barbaro creato da Robert E. Howard.

Conan: Savage Legends sarà un gioco skirmish con carte e miniature dal ritmo serrato per 2-4 giocatori. I partecipanti giocheranno nei panni di Conan e degli altri personaggi, che insieme al cimmero sono protagonisti dei vari racconti, alla ricerca di tesori, gloriose battaglie e nemici da sconfiggere.

Il gioco sarà ambientato durante l’era hyboriana in seguito alla distruzione del muro del tempo e dello spazio da parte del malvagio necromante Xaltotun. Questa anomalia temporale farà in modo di riunire in un unico momento storico i grandi eroi e malvagi di Hyborea.

Questo nuovo titolo dedicato a Conan unirà elementi mutuati dai giochi di strategia a turni insieme allo stile dinamico tipico dei MOBA. I giocatori dovranno mettere insieme una squadra di combattenti guidata da uno degli eroi leggendari di Hyborea e affrontare missioni su diversi tipi di terreno, cercando di portarne a termine gli obiettivi.

Il gioco base fornirà tutto il necessario per quattro giocatori, come miniature di alta qualità, il tabellone di gioco, tessere terreno, dadi speciali e centinaia di Carte Oggetto e Tattica.

Per offrire ancora più varietà negli scenari di gioco sia il tabellone che le tessere terreno avranno un design diverso su ogni faccia.

Il crowdfunding di S7 Games per il gioco da tavolo Conan: Savage Legends, sarà live su Kickstarter a partire dal 16 luglio 2019 e vedrà la sua conclusione il prossimo 8 agosto 2019.

Chi parteciperà a questa campagna sosterrà finanziariamente la produzione del gioco e avrà accesso a contenuti esclusivi, che saranno realizzati appositamente per premiare i sostenitori del progetto.

Se l’obiettivo fissato da S7 Games dovesse venire soddisfatto, quest’ultima realizzerà un’edizione del gioco per i negozi, appoggiandosi ai suoi canali di distribuzione.