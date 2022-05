Il manga Olympia Kyklos di Mari Yamazaki (autrice di notevoli opere dal taglio storico come Thermae Romae della Star Comics e Plinius della Flashbook), in corso di pubblicazione nel nostro Paese dalla casa editrice Star Comics, sta per tornare dalla sua lunga pausa nel prossimo numero della rivista Grand Jump di Shueisha, la quale ha anche rivelato che la storia sta per giungere alla sua conclusione. Vi ricordiamo che il manga è in pausa dall’agosto dello scorso anno.

A proposito del manga Olympia Kyklos

Mari Yamazaki ha lanciato il manga Olympia Kyklos sulla rivista Grand Jump nel marzo 2018. Shueisha ha pubblicato il sesto volume del manga nell’agosto 2021 mentre l’anime Extra Olympia Kyklos ha debuttato nell’aprile 2020 su Crunchyroll ed è disponibile nel nostro Paese su VVVVID. A pubblicare il manga nel nostro Paese la Star Comics.

Questa la trama:

Olympia Kyklos parte dall’antica Grecia per arrivare ai giorni nostri. Inizia raccontando la storia del pittore greco Demetrio, che illustra sulle anfore scene di vita quotidiana e di sport, miti e leggende. Pur essendo portato per l’attività sportiva ma avverso alla competizione, viene scelto per rappresentare il suo villaggio in una gara che deciderà le sorti della sua gente. Spaventato e preoccupato, si nasconde in un vaso di terracotta, che viene colpito da un fulmine. Demetrio rimane illeso ma, uscendo dal vaso, si rende conto di essere stato catapultato nel bel mezzo delle Olimpiadi di Tokyo nel 1964. Sì, in qualche modo è finito a Tokyo nel 1964! Naturalmente, Demetrios non ha idea di cosa sia il Giappone. Che ne sarà di lui?

Vi ricordiamo che l’adattamento anime del manga Thermae Romae Novae , leggete la nostra recensione a questo articolo, ha debuttato in tutto il mondo il 28 marzo su Netflix. Sempre creata da Mari Yamazaki la storia racconta il viaggio nel tempo di Lucius, un designer di bagni nell’impero romano che arriva nel Giappone odierno, dove impara a conoscere la cultura delle terme nipponiche.