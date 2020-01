Concorso Il Labirinto del Fauno: in palio un soggiorno in California

Lucca Comics & Games e Mondadori presentano il concorso per artisti, illustratori e grafici “Il Labirinto del Fauno”.

Amate l’estetica di Guillermo del Toro e Il Labirinto del Fauno è tra i vostri film preferiti? L’opera letteraria di Cornelia Funke è per voi fonte di continua ispirazione? Allora il concorso indetto da Lucca Comics & Games e Mondadori rappresenterà un’occasione unica e irripetibile.

Per partecipare basterà inviare una tavola illustrata ispirata al libro o al film de Il Labirinto del Fauno, in palio un soggiorno di una settimana presso la residenza artistica di Cornelia Funke nel ranch di Bonsall in California.

Sarà possibile partecipare al concorso previa registrazione, compilando il modulo online e caricando la propria tavola all’interno del form entro le 23:59 del 14 aprile 2020. Tra tutti gli elaborati inviati una giuria di esperti e addetti ai lavori selezionerà le 10 opere migliori, tra cui verrà successivamente individuato il vincitore.

Potete consultare il regolamento del concorso Il Labirinto del Fauno a questo link, mentre è possibile iscriversi cliccando qui.

L’elaborato inviato dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

L’elaborato deve consistere in una tavola illustrata, ispirata all’opera letteraria “Il labirinto del Fauno” di Guillermo del Toro, Cornelia Funke, edita da Mondadori, 2019 o all’opera cinematografica;

La tavola potrà essere realizzata con qualunque tipo di tecnica;

Le dimensioni della tavola non possono essere di dimensioni superiori al supporto A3 (42 x 29,7 cm);

Per le tavole realizzate con tecnica tradizionale, andrà caricata all’interno del modulo una scansione di alta qualità e

quanto più conforme alla tavola originale;

Per le tavole realizzata con tecnica digitale, andrà caricato all’interno del modulo un file in alta definizione adatto per la stampa. I formati supportati dal modulo di adesione sono .jpg e .tif.

I criteri secondo di valutazione delle opere risponderanno a capacità di interpretare con creatività il tema proposto, originalità e coerenza con l’opera “Il Labirinto del Fauno”