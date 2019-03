Confermata la quinta stagione di Gomorra

Durante l'anteprima di oggi legata alla quarta stagione di Gomorra, è arrivata conferma da parte di Sky della produzione in corso della quinta.

Durante l’anteprima di oggi legata a Gomorra 4, è arrivata conferma da parte di Sky della produzione già in corso della quinta edizione della serie TV. Tratta dal best seller di Roberto Saviano, questa nuova stagione è già in fase di scrittura e sarà basata su un’idea molto forte e nuova.

Anche se questa notizia ha subito fatto saltare il cuore ai fan, ora l’attenzione è tutta incentrata sulla quarta stagione. Di seguito ecco un punto della situazione prima di imbarcarsi in questa nuova storia (attenzione, se non avete ancora visto gli episodi precedenti, evitate di continuare a leggere per eventuali spoiler): i riflettori della nuova stagione sono chiaramente puntati su Genny (Salvatore Esposito), l’unico superstite della dinastia dei Savastano, un personaggio che ha cambiato pelle innumerevoli volte, passando dall’essere il figlio immaturo di Don Pietro fino a diventare boss, marito e padre: in questa nuova stagione, proprio per Azzurra (Ivana Lotito) e per il piccolo Pietro, sarà “costretto” a cambiare vita, con una famiglia da proteggere e un business da rifondare, dedicandosi all’attività di imprenditore e defilandosi in parte da quel mondo in cui suo padre lo aveva fatto crescere. I suoi affari a Napoli sono adesso affidati a Patrizia (Cristiana Dell’Anna) che, dopo aver tradito e ucciso Scianel, è entrata di diritto tra le fila del clan Savastano. Insieme a Genny, per ristabilire un equilibrio tra le parti e mantenere la pace, faranno affidamento sui Levante, un ramo della famiglia legato a Donna Imma. Intanto Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna), dopo aver consolidato la loro posizione nel controllo del centro di Napoli, si trovano ad affrontare nuovi ostacoli.

Gomorra 4 arriverà in esclusiva dal 29 marzo tutti i venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic (e su Sky Cinema Uno) con 2 episodi a sera, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.