Shining Vale, la serie creata da Jeff Astrof e Sharon Horgan, con Courteney Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino (leggete la nostra recensione a questo articolo!) tornerà su STARZPLAY con una seconda stagione. A confermare la notizia il servizio streaming premium internazionale che ha annunciato oggi che la seconda stagione di Shining Vale sarà composta da 8 episodi.

Quello che sappiamo sulla seconda stagione di Shining Vale

Shining Vale è una commedia horror che al terrore e all’inquietudine unisce il riso amaro delle situazioni più grottesche in cui una famiglia può trovarsi. Nella prima stagione Patricia “Pat” Phelps, un’ex “bambina selvaggia” diventata famosa scrivendo romanzi volgari sull’emancipazione femminile, si trasferisce con la famiglia in una grande città. La casa in cui arriva però è un luogo dove in passato sono avvenute terribili atrocità. Ogni famiglia ha i suoi demoni, ma per i Phelps potrebbero essere reali.

Della trama della seconda stagione non è stato rivelato nulla ma sappiamo i membri del cast principale. La prima stagione ha visto tra i suoi interpreti Courteney Cox (Friends, Cougar Town), Greg Kinnear (Qualcosa è cambiato, The Kennedys) e Mira Sorvino (Hollywood, The Expecting) e questi torneranno tutti per la seconda stagione insieme a Gus Birney (Dickinson), Merrin Dungey (Big Little Lies, The Resident), Dylan Gage (PEN15), con la partecipazione di Judith Light (Impeachment: American Crime Story) e Sherilyn Fenn (Twin Peaks).

Kathryn Busby, Presidente Original Programming STARZ, ha dichiarato:

“Shining Vale è estremamente divertente e allo stesso tempo un bellissimo ritratto tridimensionale del matrimonio, della genitorialità adolescenziale e della maternità. Siamo entusiasti di offrire agli spettatori un’altra stagione di questa miscela tra horror e commedia da applausi Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Jeff, Sharon, Courteney, Greg, Mira e tutto il cast per una seconda stagione di Shining Vale. Nella prima stagione, sia i fan che i critici si sono innamorati di questa commedia inquietante. È un progetto speciale che bilancia l’inquietudine con le risate, il tutto adottando un approccio nuovo ad argomenti che fanno presa in particolare con il pubblico femminile come l’invecchiamento, gli ideali femminili, la menopausa e le malattie mentali.”

Jeff Astrof, co-creatore, produttore esecutivo e showrunner, ha aggiunto: