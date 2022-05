Qualche tempo fa vi avevamo annunciato che Star Wars: Visions, l’antologia anime ambientata nella galassia molto, molto lontana che ha debuttato su Disney Plus il 22 settembre, avrebbe potuto tornare con nuovi episodi. Nulla era certo, fino a quando, alla Star Wars Celebration Anaheim 2022, Lucasfilm non ha annunciato che il progetto Star Wars: Visions avrà il effettivamente un “Volume 2” e che quest’ultimo uscirà il prossimo anno, precisamente nella primavera del 2023.

Quello che sappiamo sulla seconda stagione di Star Wars: Visions

Ancora molto poco sappiamo sulla seconda stagione di Star Wars: Visions. Nel progetto saranno coinvolti creatori provenienti da Stati Uniti (in particolare dalla California), Cile, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Sudafrica, India, Corea del Sud e Giappone.

Nel corso del panel A Look Back at Star Wars: Visions, James Waugh, Senior Vice President for Franchise Content and Strategy di Lucasfilm, ha dichiarato:

“Posso garantire a tutti i presenti che Star Wars e gli anime hanno un futuro molto luminoso.”

Waugh ha anche chiesto ai membri del pubblico se fossero interessati ad altri anime di Star Wars come Star Wars: Visions. Quindi è molto probabile che abbia in mente nuovi progetti per il franchise.

A proposito di Star Wars Visions

Star Wars Visions è un’antologia di corti in stile anime ambientata nell’universo di Star Wars (recuperate il cofanetto con La Saga di Skywalker completa su Amazon!) realizzata da creatori nipponici e dai più rinomati studi di animazione del Sol Levante. Leggete anche questo articolo per scoprire il nostro incontro con i produttori della serie

Gli episodi sono: The Duels, creato da Kamikaze Douga, che ha visto David W. Collins e Matthew occuparsi del suono, op & Ochō di Geno Studio (Twin Engine), Tatooine Rhapsody di Studio Colorido (Twin Engine), The Twins di Trigger, The Elder di Trigger, The Village Bridge di Kinema Citrus, Akakiri di Science SARU, T0-B1 di Science SARU e The Ninth Jedi di Production I.G.

The Duel ha vinto il premio “Outstanding Achievement in Sound Editing – Animation Series or Short” award alla 69vesima edizione dei Golden Reel Awards, le statuette raffiguranti una figura alata che sorregge un frammento di pellicola, che premiano migliori montaggi sonori di ambito cinematografico e televisivo.

L’offerta di Disney Plus