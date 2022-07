Grandi notizie per i fan de La Ruota del Tempo: la serie di Prime Video è stata confermata per una terza stagione durante il panel dedicato a The Wheel of Time: Origins e tenutosi al San Diego Comic-Con 2022. Non solo, perché in attesa dei nuovi episodi gli Amazon Studios hanno rilasciato un video dietro le quinte della seconda stagione de La Ruota del Tempo.

Insomma, due belle novità che si aggiungono a tutte le informazioni ricevute nel corso dell’evento grazie allo showrunner di The Wheel of Time: Origins, Rafe Judkins. Quest’ultimo ha rivelato dettagli importanti sui prossimi episodi della serie di corti animati che svelano il prologo della produzione principale, La Ruota del Tempo, e il cui debutto su Prime Video è fissato per il agosto 2022.

La Ruota del Tempo

Non solo il rinnovo de La Ruota del Tempo per una terza stagione

Abbiamo già detto che La Ruota del Tempo è stata rinnovata per una terza stagione, ma c’è ancora una questione importante da affrontare, al di là del video ancora da vedere. Per esempio, le parole di Rafe Judkins sulla realizzazione dei corti animati di The Wheel of Time: Origins. Lo showrunner ha commentato il lavoro svolto sulla serie anime e sui libri dell’autore:

È fantastico per noi perché stiamo adattando migliaia e migliaia di pagine e non c’è modo di raccontarle tutte in otto stagioni. Il nostro esperto di libri è sempre presente. Stiamo davvero provando con Origins a dare vita a tutte le possibilità, dai libri. È fantastico per i fan dei romanzi vedere questa storia prendere vita, ma è anche meraviglioso per i nuovi fan saperne di più. ‘Oh, ho visto il Flagello nell’episodio 8, ora posso vedere il retroscena’ [si riferisce al possibile pensiero degli ammiratori dello show]. Ognuna di queste storie ti racconta qualcosa della serie originale in maniera più approfondita. L’anime porta davvero in vita lo sfondo della serie. Tutti dovrebbero guardare i corti!

Prima di concludere, di seguito vi mostriamo il video dietro le quinte della seconda stagione de La Ruota del Tempo, ricordandovi che la serie di Prime Video è già rinnovata per una terza stagione:

Their journeys are far from over. Get a behind the scenes look at #TheWheelOfTime season 2. pic.twitter.com/K3IVCyMOw3 — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) July 21, 2022

