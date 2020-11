Connect & Play: giocare i giochi Asmodee da remoto

Asmodee ha lanciato Connect & Play, un nuovo servizio pensato per avvicinare i giocatori durante questo nuovo lockdown. In questo modo Asmodee renderà fruibili gratuitamente in versione print & play di alcuni dei family game più popolari dell’editore.

Connect & Play promette di abbattere le distanze tra i giocatori e consentire così un’esperienza di gioco e intrattenimento che trascenda il limite fisico della presenza attorno a un unico tavolo. Collegandosi a questo link sarà possibile scegliere di giocare a:

Dixit

Just One

Dobble

Sherlock Holmes

Time’s Up

All’interno di ogni gioco sarà possibile trovare le istruzioni per giocare da remoto (alcune istruzioni momentaneamente potrebbero essere presenti solo in inglese) e un elenco di risorse utili, come ad esempio la versione pdf print & play del gioco, gli sfondi per Zoom.

Per chi non avesse familiarità con i titoli proposti di seguito una breve presentazione di ognuno dei giochi al momento disponibili su Connect & Play.

Dixit

Dixit è un gioco di carte e di narrazione, adatto dagli 8 anni in su, che mette al centro la fantasia. Un gioco sorprendente, conviviale e divertente da giocare in famiglia e con gli amici.

I giocatori dovranno utilizzare le illustrazioni riportate sulle proprie carte in modo da sviare i propri avversari e far sì che i loro amici decidano che la loro carta sia quella giusta.

Dixit è disponibile per l’acquisto online

Just One

Un party game cooperativo in cui i giocatori dovranno far indovinare una parola Mistero a uno dei giocatori scrivendo segretamente un indizio, facendo attenzione a non indicare indizi doppi., tutti gli indizi identici, infatti, vengono annullati ancora prima che il giocatore attivo possa vederli. Alla fine della partita, calcola il punteggio in base al numero di parole Mistero indovinate.

Just One è disponibile per l’acquisto online

Dobble

Dobble è un family game in cui i giocatori si sfidano nel trovare dei simboli riportati all’interno delle carte di gioco densamente illustrate. Il gioco è caratterizzato da un ritmo frenetico, dove il giocatore più veloce nell’individuare più simboli vincerà la partita.

Dobble è disponibile per l’acquisto online

Sherlock Holmes

In questo gioco collaborativo i giocatori indagheranno su misteriosi casi insieme al detective più famoso di tutti i tempi. I giocatori porteranno avanti le indagini raccogliendo gli indizi e esplorando la Londra vittoriana.

I giochi Sherlock Holmes – Consulente investigativo sono disponibili per l’acquisto online

Time’s Up

Time’s Up! è il re dei party game! A differenza di altri giochi, la conoscenza generale non è necessaria per divertirsi, basta essere intraprendenti!

In ogni round, i membri della squadra, a turno, cercano di far indovinare ai loro compagni il maggior numero di carte possibile, in 40 secondi. Nel 1° round è consentito quasi ogni tipo di indizio. Nel 2° non può essere usata più di una parola per ogni indizio. Nel 3° chi fa indovinare non potrà parlare ma solo mimare!