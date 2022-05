In un paesino del sud Italia, dove tutti conoscono tutti, c’è un nome che risuona ma che nessuno riesce ad associare a un volto o a una storia: Johnny. Nel romanzo d’esordio di Maria Golding, Conoci Johnny?, si intrecciano le vite degli abitanti di un sobborgo dove il dramma dell’esistenza si compie nelle maniere più tristi e inaspettate, mentre il misterioso Johnny sembra accomunare i protagonisti come un fil rouge di speranza. Edito dalla piattaforma di crowdfunding Bookabook, Conosci Johnny? arriva in libreria e in formato digitale.

Conosci Johnny?

Jimbo è il proprietario del bar Bistrò, dove si ferma la maggior parte degli abitanti di un caldo sobborgo del sud Italia, e dal suo bancone vede passare ogni genere di storia. Ci sono Stellina, bambina affetta da sindrome di Down che viene bullizzata a scuola, e il padre Giovanni Mezza Calza, che si ritrova suo malgrado a scoprire un efferato omicidio durante un turno di lavoro. Poi ci sono Mia e Alberto, coniugi segnati da una triste perdita, ma altruisti e sempre col sorriso sulle labbra, desiderosi di avere un figlio.

C’è poi Simone il Bianco, che dietro al volto angelico nasconde un passato di atroci abusi che ancora lo tormentano, gettandolo nell’alcolismo. E infine Alice, una ragazzina orfana che attende l’arrivo di una famiglia che la adotti e la strappi via da una vita di discriminazione e soprusi. Vite apparentemente ordinarie che si incontrano attraverso avvenimenti drammatici e fuori dall’ordinario, all’interno di una cornice in cui maldicenze, omertà, esclusione, fanno a botte con un’umanità che cerca di emergere in punta di piedi. E Johnny, figura misteriosa per tutti, potrebbe essere la risposta.

Il capovolgersi inaspettato della vita

Maria Golding, al suo debutto nel mondo letterario con Conosci Johnny?, sa bene come descrivere la frammentarietà di una comunità, la solitudine degli individui, il vuoto che esistenze distrutte non sanno come colmare. In Conosci Johnny? le vite scorrono in maniera fluida cercando di mandare avanti la quotidianità, ma al di là di queste maschere vi sono volti che inciampano e, tacendo, soffrono e arrancano per guadagnarsi uno spicchio di felicità. Nonostante quindi sia un’opera d’esordio, Conosci Johnny? è un’ottima prova autoriale in cui il dolore umano, quello nascosto, celato agli altri, tenuto segreto quasi gelosamente, si mostra con grande potenza espressiva.

Il merito di Maria Golding sta anche nell’aver fornito ogni personaggio di questo romanzo corale di personalità specifiche, tratti inconfondibili, un passato e un presente che appartengono solo a quegli individui che, graffiando i bordi del precipizio, cercano di risalirne l’orlo e trovare la pace agognata. Ben realizzata la caratterizzazione di tutti i protagonisti, sebbene uno tra essi sembri rimanere infine un po’ in ombra, un’esistenza misteriosa destinata a rimanere relegata al ruolo di mero osservatore. Esso è Jimbo, proprietario del bar Bistrò dove i protagonisti trascorrono del tempo, spesso brevemente, vite in fuga e in costante affanno. Di Jimbo si sa poco se non che è un animo gentile, ma sarebbe stato interessante scoprirne passato e dettagli, assurto invece a una sorta di figura mistica che osserva dai margini dell’esistenza.

Anche il setting è congeniale: un piccolo paesino del sud, dove nulla passa inosservato se non ciò che si vuole tenere deliberatamente celato a occhi e orecchie indiscrete, mentre le cattiverie più meschine possono essere rivolte faccia a faccia ai più “miserabili” di questo minuscolo angolo del mondo (e sembra essere davvero, talvolta, in mezzo ai misérables di Victor Hugo). Il luogo ideale per mettere in scena tragedie umane che, oltre al danno, subiscono anche la beffa da parte di una comunità cieca e sorda all’evenienza. Il bar Bistrò diventa allora la zona franca, crocevia di tipi umani in cui ognuno può essere sé stesso anche solo per poco e incontrare altre anime ugualmente smarrite.

Ancora molto su cui lavorare

Date queste premesse, non possiamo nascondere il fatto che Conosci Johnny? ci abbia emozionato. Il romanzo di Maria Golding racconta una storia forte, colma di dolore quanto di speranza, senza ingenuità, senza propinare storielle che sappiamo già potrebbero non avere un lieto fine. Certamente non è per tutti, soprattutto per alcune sequenze realmente raccapriccianti e per il linguaggio spesso forte e colorito. Tuttavia, si tratta di una storia autentica e sincera capace di dare, nonostante tutto, un barlume di speranza. A giocare in favore di Conosci Johnny? anche la brevità (si tratta di un romanzo di 127 pagine) e la rapidità con cui è possibile leggerlo, senza soluzione di continuità.

Per ciò che riguarda la struttura, benché sia evidente il lavoro appassionato profuso dall’autrice, viene meno la cura editoriale adatta a valorizzare un progetto del genere. Il linguaggio utilizzato mostra uno slancio verso la fluidità, il tempo presente, l’azione immediata, ma la scorrevolezza è compromessa per la maggior parte del tempo dall’uso di tempi verbali inappropriati e confusi. Molti periodi perdono quindi di chiarezza a causa di mix verbali che adeguate verifiche editoriali avrebbero potuto scongiurare. A questo, si aggiungono diversi errori grammaticali che, all’interno di un romanzo breve, saltano all’occhio subito e in gran numero.

Il progetto di un’editoria crowdfunding è sicuramente encomiabile: è interessante vedere oggi delle piattaforme come Bookabook svilupparsi in modo da consentire una crescita professionale in ambito letterario slegata da sistemi macchinosi e non sempre alla portata di tutti. D’altra parte Conosci Johnny? è stato scelto e votato da un gran numero di lettori che ne hanno apprezzato l’emozionante storia narrata. Tuttavia viene da chiedersi se tali progetti abbiano raggiunto una maturità tale da permettere a un romanzo d’esordio di essere pubblicato senza incidenti di sorta, o se invece non ci sia ancora parecchio su cui lavorare.