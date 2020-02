Consent in Gaming: Monte Cook affronta il tema del consenso nei giochi di ruolo

Monte Cook Games ha realizzato il supplemento Consent in Gaming, un manuale per giocatori di ruolo che vuole fornire un approccio consapevole su come affrontare argomenti delicati al tavolo di gioco.

Consent in Gaming, scritto da Sean K. Reynolds e Shanna Germain, è un pdf di 13 pagine scaricabile gratuitamente dal sito di Monte Cook Games che offre alcuni spunti di riflessione su come affrontare alcuni argomenti che potrebbero essere causa di disagio durante una sessione di gioco.

La natura di tali argomenti può variare a seconda della sensibilità di ognuno, come ad esempio le molte sfumature in una scena dai contenuti sessuali, oppure argomenti più maturi che potrebbero innescare disagio legati a situazioni traumatiche vissute da un giocatore in passato, o anche paure ataviche come le varie fobie.

A corredo delle 13 pagine il manuale propone anche una scheda che elenca e delinea i principali argomenti che potrebbero urtare la sensibilità delle persone. Questa scheda, pensata per supportare la creazione dell’avventura/campagna da parte del Master, propone diversi livelli di consenso in grado di dare precise indicazioni sulla natura e l’intensità dell’argomento da evitare (o enfatizzare).

Consent in Gaming è stato accolto dando vita a discussioni controverse (come spesso accade per argomenti di questo genere) venendo osteggiato in maniera particolarmente vocale da una frangia della community, tuttavia Monte Cook stesso ha precisato che questo manuale dovrebbe essere visto per quello che è: uno strumento opzionale.

Consent in Gaming è stato pensato per venire incontro alle necessità di alcuni giocatori, che potrebbero avere difficoltà a parlare apertamente di determinate situazioni e che grazie a questa scheda avranno la possibilità di giocare in un ambiente più sereno. Dal punto di vista di un Master questo pdf permetterà invece ai narratori di avere ben chiari i limiti oltre i quali non dovrebbe spingersi per non turbare i propri giocatori e conseguentemente minare l’armonia attorno al tavolo.

Potete leggere le considerazioni di Monte Cook sull’argomento a questo link, mentre il manuale può essere scaricato in inglese, a questo link.