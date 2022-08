Disney Plus è la piattaforma streaming adatta alla famiglia e alcuni film vietati ai minori di 17 anni presenti all’interno del catalogo hanno fatto storcere il naso a un gruppo di conservatori. Nello specifico, seppur gli annunci dedicati a Deadpool 2 e Logan siano stati accolti con entusiasmo dagli appassionati, il loro essere vietati ai minori di 17 anni ha portato un po’ di malcontento. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Disney Plus e i film vietati ai minori di 17 anni

Secondo quanto riportato da cbr, il Parents Television and Media Council si è detto deluso dalla promessa non mantenuta di Disney+ circa la presenza dei film classificati come R all’interno del suo servizio di streaming. Per chi non lo sapesse, l’associazione pubblica recensioni e ricerche sui programmi televisivi e sui possibili effetti legati allo sviluppo dei bambini.

Foto: ©Disney - Marvel

Il presidente del gruppo, Tim Winter, ha dichiarato:

Tre anni fa, la Walt Disney Company ha fatto una promessa alle famiglie: nessun film con classificazione R su Disney Plus. È una piattaforma incentrata sulla famiglia, hanno detto. Abbiamo Hulu per la nostra tariffa per adulti più spigolosa, hanno detto. Si scopre che ci stavano mentendo. Dopo decenni di genialità aziendale che si è affermata come il marchio più affidabile al mondo per le famiglie, l’odierna suite di livello C della Disney ha deciso di buttare tutto nel gabinetto. Sebbene Disney Plus punti gli abbonati al controllo genitori, la semplice presenza di contenuti classificati come R e TV-MA viola la fiducia e la sensibilità delle famiglie. Ciò che ha richiesto decenni per essere costruito ora impiega solo pochi mesi per essere cancellato.

Infine, il PTC aveva già in precedenza criticato la piattaforma Disney+ a seguito dell’aggiunta delle serie Netflix della Marvel come Daredevil , Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher.

E voi, cosa ne pensate di questa faccenda? Nell’attesa di scoprire come evolverà il catalogo Disney+ nel lungo periodo, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti. Vi ricordiamo che i film di Deadpool sono acquistabili anche su Amazon in versione Home Video.

L’offerta di Disney+