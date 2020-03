I contenuti gratuiti di Amazon Prime Video e le novità in arrivo ad aprile

Contenuti gratuiti di Amazon Prime Video per bambini e famiglie disponibili nella categoria Gratis per Tutti e tutte le novità in arrivo ad aprile per gli abbonati Prime.

Ingannare la noia può essere ancora più semplice, anche per i più piccoli. Amazon Prime Video ha messo a disposizione, infatti, un’intera categoria contenente cartoni, serie e film, pensata per bambini e famiglie, ad accesso gratuito. All’interno della sezione Gratis per Tutti è possibile accedere così a tutta una serie di titoli Amazon Original o acquisiti, divisi per età: quelli dedicati ai bambini in età prescolare (Jessy e Nessie, Pete the Cat, Wishenpoof e molti altri) e dai 6 agli 11 anni (Danger & Eggs, la serie Costume Quest tratta dagli omonimi videogame, Mystery City, Lost in Oz, per citarne alcuni).

I contenuti gratuiti di Amazon Prime Video per famiglie comprendono anche i titoli più apprezzati dai piccoli, come la prima stagione di Peppa Pig, Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans, Mia and Me (stagioni 1, 2 e 3), Caillou e Fireman Sam tra gli altri.

Avere un account Prime non è richiesto: basterà creare un account Amazon gratuito o utilizzare quello già a disposizione e sarà possibile accedere a tutti i contenuti gratuiti disponibili.

Annunciati, inoltre, i nuovi titoli in arrivo ad aprile targati Amazon. Tra questi la serie sci-fi Tales from the Loop, tratta dalle opere di successo dell’artista Simon Stålenhag, dipinti digitali che raffigurano un futuro-passato distopico. La serie racconta gli avvenimenti di una cittadina che vive la propria quotidianità all’ombra del Loop, il più potente acceleratore di particelle al mondo in grado di creare misteriosi collegamenti tra le dimensioni, in un’atmosfera retro-futuristica e nostalgica à la Stranger Things. Tales from the Loop sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 3 aprile; diretta da Matt Reeves, la serie annovera tra i suoi protagonisti Rebecca Hall, Paul Schneider, Jonathan Pryce, Daniel Zolghardi e Duncan Joiner.

Dal 17 aprile sarà disponibile anche la sesta stagione di Bosch, la serie TV original più longeva di Amazon. Tratto dai romanzi di Michael Connelly, lo show segue le vicende del detective Bosch (Titus Welliver), chiamato ad indagare in questa sesta stagione sulla morte di un fisico medico. Los Angeles, la città in cui il detective opera, è però in grave pericolo: il materiale radioattivo che il fisico aveva con sè è sparito e Bosch si ritroverà invischiato tra una complessa indagine federale ed una potenziale minaccia per la città. Il cast comprende Jamie Hector, Amy Aquino, Madison Lintz e Lance Reddick. Confermata anche l’uscita della settima e ultima stagione.

Su Amazon Prime Video è possibile poi accedere già a tutte le stagioni di Castle e la settima stagione di Scandal, mentre dal 26 aprile sarà disponbile Sword Art Online: Alicization; da aprile vi saranno a disposizione anche film e documentari quali Jexi, Iron Sky: The Coming Race, Non Succede, ma se Succede…, Selah and The Spades e Dora e la città perduta.

Le novità di maggio includono invece Upload, una commedia fantascientifica diretta da Greg Daniels, in cui è possibile scegliere di essere “caricati” in un aldilà virtuale all’approssimarsi della propria ora; Paris Saint-Germain Football Club, una docuserie Amazon Original che seguirà da vicino la squadra di calcio francese; e Fernando, cinque episodi per un documentario che mostra la vita di Fernando Alonso sulla pista e oltre essa, disponibile nella seconda metà del 2020.