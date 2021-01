Cooking with Deadpool: ecco il libro di ricette dedicate a Deadpool

Deadpool mangia cibi sani e vari oltre ai chimichanga? La risposta potrebbe scioccarvi, ma a quanto pare, secondo Cooking with Deadpool, la risposta è affermativa. Si tratta di un libro edito da Insight Editions che in più di 100 pagine, mostra quasi 60 ricette reali che ognuno di noi potremmo potenzialmente preparare e mangiare.

Alla realizzazione di questo libro di cucina hanno partecipato il traduttore abituale di Deadpool Mark Sumerak e la scrittrice di ricette Elena Craig. Grazie a loro possiamo imparare cosa piace mettere a Deadpool sui suoi hamburger (spoiler: non sono sottaceti), come cuocere un delizioso prosciutto e persino il segreto delle torte di grano di zia May. Imparerete anche a cucinare i cavoletti di Bruxelles e a utilizzare sapientemente i coltelli, perché si sa, Deadpool adora i coltelli. Non vi preoccupate, non mancheranno nemmeno i chimichanga in diverse modalità e sapori.

Insight Editions è nota in tutto il mondo per i suoi libri di cucina di genere (in precedenza hanno pubblicato un libro di cucina di The Walking Dead e un libro di cucina di Game of Thrones), quindi curiosare nella cucina di Deadpool è il passo successivo naturale.

In ogni caso, anche se il libro rispetta la classica filosofia di Deadpool con barzellette e fumetti, questo è un vero libro di cucina con istruzioni su come preparare ottime pietanze con tanto di fotografie appetitose e intriganti. Cooking with Deadpool sarà in vendita la prossima settimana oppure potete ordinarlo online.