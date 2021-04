Coriolis – Emissary Lost, la recensione: la prima parte della campagna Mercy of the Icon

Coriolis – Emissary Lost è un manuale d’avventura per il gioco di ruolo Coriolis – The Third Orizon, prodotto dalla casa editrice svedese Free League Publishing e pubblicato in Italia da Wyrd Edizioni con il titolo di Coriolis – Il Terzo Orizzonte. Coriolis – Emissary Lost rappresenta la prima parte dell’acclamata campagna Mercy of the Icon, campagna che va a incidere pesantemente sull’ambientazione del gioco di ruolo stesso. Coriolis – Emissary Lost è disponibile anche in italiano con il titolo di Coriolis – L’Emissario Perduto.

Trattandosi di un’avventura e di parte di una campagna, cercheremo di recensire questo prodotto evitando il più possibile spoiler e rivelazioni riguardo agli eventi che accadranno nel dipanarsi della vicenda.

Coriolis – Emissary Lost, i contenuti

Coriolis – Emissary Lost racconta la tragica storia dell’Emissario su Coriolis, della crescente popolazione mistica del Terzo Orizzonte e della cospirazione mortale che prende entrambi di mira. I personaggi dei giocatori dovranno quindi svelare i segreti che circondano i rapimenti dei mistici e dell’Emissario su Coriolis.

Coriolis – Emissary Lost è composto da due scenari, The Wake of the Martyr e The Kuan Connection. Questo volume farà vivere ai giocatori una storia emozionante piena di intrighi e azione, che lascerà loro molto spazio d’azione, così che potranno davvero farla propria. I giocatori impareranno gradualmente a conoscere il Terzo Orizzonte, mentre la campagna Mercy of the Icons li porterà lontano da casa, per vedere nuovi luoghi e sperimentare nuove vicissitudini.

Questo manuale introduce e stabilisce il coinvolgimento dei personaggi dei giocatori nell’arco narrativo della campagna Mercy of the Icons e introduce nell’universo di Coriolis – Il Terzo Orizzonte importanti PNG (Personaggi non Giocanti), temi ed eventi che torneranno più volte durante la campagna, che si dipanerà nel secondo e conclusivo volume, Coriolis – The Last Cyclade.

Coriolis – Emissary Lost è un’avventura colossale che si volge nei due luoghi più celebri dell’ambientazione, la stazione spaziale Coriolis e il sottostante pianeta Kua. Questa avventura si compone di due scenari distinti, entrambi ulteriormente suddivisi in tre atti. Ogni scenario ha un approccio decisamente sandbox (che lascia cioè ampio spazio di manovra ai giocatori, che potranno muoversi come più loro aggrada), che tiene sempre conto dell’inizio e della fine di ogni atto che lo compongono e che risultano essere piuttosto solidi, ma lascia liberi i giocatori di intraprendere qualunque strada desiderino per arrivarci.

Il manuale contiene anche un generatore di missioni incentrato sugli scenari presenti in Coriolis – Emissary Lost. Il generatore utilizza una serie di tabelle, oltre ad almeno nove ganci di avventura, ciascuno con una situazione, una missione, un indizio e una ricompensa.

Coriolis – Emissary Lost, sinossi

Avvertenza spoiler: se siete dei giocatori di Coriolis – Il Terzo Orizzonte e pensate che prima o poi intraprenderete la campagna Mercy of the Icons con i vostri personaggi, evitate di leggere questo paragrafo. Se siete invece dei Master, proseguite pure.

Wake of the Martyr, Il primo scenario di Coriolis – Emissary Lost, è un’avventura investigativa ambientata sulla stazione Coriolis e darà il via a una cospirazione decisamente molto complessa che racchiude in sé una miriade di cospirazioni diverse, che si sovrapporranno in un gioco di stratificazioni e incastri.

Questo scenario lancerà i personaggi in una selvaggia caccia ai mistici scomparsi e ai loro rapitori dopo che uno dei loro amici più stretti o un parente, scompare. Durante l’avventura, anche l’Emissario su Coriolis scompare e il gruppo di personaggi sarà contattato da delle figure importanti all’interno dell’ambientazione, che li esorteranno a cercare anche l’Emissario scomparso. Alla fine dello scenario, gli indizi punteranno verso le giungle fumanti del pianeta Kua.

Il secondo scenario, The Kuan Connection, si svolgerà dunque sul pianeta Kua, il pianeta sopra cui orbita la stazione Coriolis stessa. La ricerca dell’Emissario scomparso continuerà attraverso le giungle, fino alla base del Monolito. Nella città che affonda di Sultra, i PG raggiungono finalmente l’ultima cellula dei rapitori e trovano l’Emissario sul letto di morte, che li implora di proteggere i suoi fratelli e sorelle – avatar delle Icone stesse, emerse dalle profondità di Xene, ora diffuse tra i sistemi del Terzo Orizzonte.

Coriolis – Emissary Lost include anche A Song for Jarouma, uno scenario bonus autonomo che descrive l’incidente che ha portato all’arrivo degli Emissari nel Terzo Orizzonte. Questo scenario dovrebbe essere giocato come un epilogo flashback di Emissary Lost e non dovrebbe richiedere più di una sessione. Lo scenario è orientato all’azione, con accenni di orrore e soprannaturale.

Dal punto di vista editoriale

Editorialmente parlando, Coriolis – Emissary Lost mantiene gli alti standard di produzione che caratterizzano tutti i prodotti di Free League Publishing. Si tratta di un volume di duecentotrentadue pagine in ottima carta patinata a colori e rilegato in copertina rigida illustrata in modo decisamente evocativo.

Dal punto di vista artistico, il livello di cura è davvero alto, con illustrazioni ottimamente realizzate che, sebbene non siano molto frequenti, fanno da utilissimo contrappunto al ricchissimo testo. La presenza di due segnalibri in nastro di raso, infine, dona al prodotto una maggiore e più comoda usufruibilità.

Conclusioni

Coriolis – Emissary Lost è il punto d’inizio di una campagna che va ad alterare l’ambientazione dell’intero gioco di ruolo di Coriolis – Il Terzo Orizzonte e al contempo accompagna i giocatori alla scoperta della stessa, grazie al nutrito numero di PNG e di vicende con cui i giocatori resteranno coinvolti. I personaggi non giocanti sono dotati di personalità complesse e non risultano mai mere e piatte figure di contorno; in mano a un Master capace sapranno donare moltissime soddisfazioni.

D’altro canto, però, la struttura narrativa dei due scenari presenti ne volume a volte soffre di alcune forzature e scelte di game design un po’ discutibili, tanto che a volte si avrà l’impressione che l’ambientazione sia stata semplicemente incollata sopra un’idea di avventura a volte del tutto slegata da essa. Le informazioni vengono presentate nel libro in modo piuttosto casuale e confusionario e saranno necessarie numerose letture approfondite dell’intero libro per entrare nei dettagli di ciò che accade nella storia raccontata dalla prima parte della campagna. I Master dovranno assimilare un’incredibile ricchezza di informazioni.

Tutte le cospirazioni all’interno delle cospirazioni sono tanto divertenti quanto contorte. Solleveranno molte domande per i Master, che non sempre riceveranno risposta, mentre i giocatori rischieranno di perdere grosse parti della trama a meno che il Master non vada in loro soccorso con vere e proprie esposizioni e spiegazioni. Tutto ciò è sicuramente ovviabile in gioco, ma richiederà ai Master parecchio lavoro aggiuntivo.

Un prodotto rivolto a…

Coriolis – Emissary Lost è un prodotto rivolto a tutti gli appassionati del gioco di ruolo Coriolis – Il Terzo Orizzonte, ai quali saprà donare ore di divertimento e un’immersione profonda nell’ambientazione di questa intrigante linea editoriale, nonostante alcuni scivoloni nella struttura e nel design delle avventure che lo compongono. Imprescindibile per ogni Master di Coriolis – Il Terzo Orizzonte.