Coronavirus: Steven Soderbergh ha scritto il sequel di Sesso, bugie e videotape

Steven Soderbergh ha approfittato della quarantena per scrivere il sequel di Sesso, bugie e videotape. Il regista e sceneggiatore ha reso noto l’accaduto in una recente intervista a The Nightcap Live with Dan Dunn su YouTube.

Nell’intervista che può essere vista, in inglese qui sotto, Soderbergh, premiato proprio per questo lungometraggio con la Palma d’oro del Festival di Cannes del 1989, ha dichiarato di aver sfruttato il tempo a sua disposizione in maniera costruttiva, dedicandosi come non mai alla scrittura. Per Soderbergh la scrittura non è mai stato il suo vanto, il regista non si è mai considerato uno scrittore, tuttavia si tratta di uno strumento per lui fondamentale per portare avanti la sua carriera di regista.

Nell’intervista Soderbergh continua raccontando che la scrittura lo ha aiutato ad organizzare le sue giornate e a mantenere un equilibrio mentale. Approfittando del tempo a sua disposizione il regista ha dato prova di una grande produttività, portando a termine nel giro di sette settimane ben tre diverse sceneggiature. Non tutta la sua produzione scritta ha dato vita a materiale inedito e originale: uno era una riscrittura di un suo precedente lavoro, uno un adattamento di un libro e il terzo è stato il sequel di Sesso, bugie e videotape.

Per Soderbergh l’idea di realizzare un sequel del film era qualcosa che lo solleticava da tempo. Ora con la sceneggiatura effettivamente ultimata il desiderio del regista è quello di realizzarla.

Sesso, bugie e videotape racconta la storia di Ann e John, una coppia sposata che sta affrontando una fase di insoddisfazione e infelicità. A cambiare le cose sarà l’arrivo di Graham, un uomo che un uomo ama videoregistrare le conversazioni di donne sulla loro vita sessuale.

Nel cast Andie MacDowell (Ann Bishop-Mullany), James Spader (Graham Dalton), Laura San Giacomo (Cynthia Patrice Bishop), Peter Gallagher (John Mullany), Steven Brill (Barfly) e Ron Vawter (terapeuta).