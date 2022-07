Non vogliamo spoilerare il finale di Stranger Things 4: è ancora presto per raccontare quanto accaduto negli ultimi due episodi della serie originale di Netflix. Che ci sia di mezzo una battaglia decisiva non è certo un segreto, anche perché in ogni finale di stagione abbiamo visto Undici, Mike, Dustin e tutti gli altri personaggi combattere contro creature provenienti dal famoso Sottosopra. La porta di questa realtà alternativa è stata aperta così tante volte che nella quarta stagione ha portato a Hawkins un nuovo mostro: Vecna (su Amazon trovate la maschera del cattivo). Un personaggio, quest’ultimo, presente fino al termine dell’avventura attualmente disponibile su Netflix. È proprio in una delle ultime scene che vediamo sullo schermo un’arma diversa dalle altre, utilizzata dal capo della polizia Jim Hopper in un luogo lontano da casa.

Jim Hopper in un'immagine dal poster ufficiale di Netflix

Jim Hopper e l’arma insolita usata in Stranger Things 4

Nell’ultimo episodio di Stranger Thing 4 è saltato all’occhio un particolare: la spada che Arnold Schwarzenegger ha usato nel film Conan il Barbaro e nel suo sequel. Ad affrontare l’argomento nel dettaglio è stato l’interprete di Jim Hopper, David Harbour, che ne ha discusso durante un’intervista con GQ. L’attore ha confermato che è proprio il famoso oggetto di scena del film con Arnold Schwarzenegger quello lasciato per terra da “qualcuno” per uccidere il demogorgone.

Di seguito potete leggere le parole di David Harbour, riportate da screenrant.com:

Non so se l’avete visto, ma la spada che raccolgo da terra è la vera spada di scena presente in Conan il barbaro. È la spada che Arnold Schwarzenegger fa roteare nel film.

Molti fan si sono chiesti da dove arrivasse la spada, perché si trovasse lì in quel momento. Un colpo di fortuna? Certamente, anche la fortuna ha fatto la sua parte. Eppure qualcuno, come abbiamo detto, l’ha lasciata lì.

Nell’episodio 7 troviamo la riposta: siamo in Russia, nel luogo dove Jim Hopper è stato carcerato per molto tempo, e i detenuti stanno combattendo contro il Demogorgone nel cortile. In quegli istanti un carcerato apre un armadietto con armi come spade, lance e asce al suo interno. Tra questi oggetti compare anche la spada, come segnalato su Instagram da David Harbour utilizzata da Jim nel gran finale di stagione. Sullo schermo vediamo un prigioniero afferrare proprio l’arma in questione, ma nel durissimo scontro con il nemico muore, insieme ad altri carcerati, lasciando così la spada al suo destino, per terra: nelle mani di Hopper.

Di seguito le parole dell’interprete di Hopper su Instagram nel dettaglio:

Allerta nerd. L’oggetto di scena alla fine dell’episodio 9 è la spada di Atlantide dei film di CONAN. Un adorabile fan ha trovato un fermo immagine di quando è stata presa nell’ep 7 e utilizzata da uno sfortunato detenuto che ha incontrato una morte prematura vicino alle celle al fianco della nostra fossa dei gladiatori. Il vero entusiasmo dietro tutto ciò, tuttavia, è che la spada che l’incredibile reparto di oggetti di scena di ST (rivelatevi ragazzi così posso attribuirvi il metodo) mi ha dato è LA SPADA REALE usata nelle riprese di entrambi i film di CONAN. Era pesante come l’inferno, ed è stato un grande onore impugnarla. Arnold Schwarzenegger sono pronto ad accettare i tuoi consigli sulla mia tecnica.

Il ruolo di Arnold Schwarzenegger in Conan il Barbaro

Arnold Schwarzenegger ha recitato nel ruolo del personaggio principale del film Conan il Barbaro, un’avventura fantasy che parla di vendetta. Dopo essere stato inseguito da un branco di lupi, Conan si imbatte nella tomba nascosta di un antico re e lì trova un’imponente spada, la stessa usata da Jim Hopper in Stranger Things 4. Dunque, l’arma rappresenta l’ennesimo (e bellissimo) omaggio dei Duffer Brothers alla cultura pop degli anni ’80: Conan il Barbaro è uscito al cinema nel 1982.