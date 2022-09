È da un po’ che si parla del nuovo costume di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe, e più precisamente da quando è arrivato il trailer di She-Hulk: Attorney at Law dal San Diego Comic-Con 2022. Ora, con l’introduzione di un dettaglio nel quinto episodio della serie Disney Plus, ‘Verde e Single’, abbiamo scoperto chi ha realizzato l’inedito abito del supereroe Marvel.

Attenzione: la news contiene spoiler sul quinto episodio di She-Hulk

Il nuovo costume di Daredevil in She-Hulk

Come già accennato, l’origine del costume di Daredevil viene mostrata nell’episodio 5 di She-Hulk – “Verde e Single” in italiano –, in cui Jennifer Walters (Tatiana Maslany) incontra Luke Jacobson (Griffin Matthews), uno stilista la cui specialità è l’alta moda dei supereroi. Quest’ultimo fornisce alla protagonista abiti su misura, adatti all’imponente corporatura di She-Hulk per lavorare il più comodamente possibile, anche durante la lotta al crimine. Mentre Jennifer prova i suoi nuovi vestiti nel camerino, l’uomo si accorge di una scatola fuori posto, contenente il casco giallo di Daredevil, che posiziona accanto a una rastrelliera con l’intero nuovo vestito del vigilante interpretato da Charlie Cox, confermando quindi che è l’ideatore della tua gialla e rossa.

Una combinazione, quella appena citata, che si discosta in parte dal costume indossato dal personaggio nella serie targata Netflix, i cui colori caratteristici sono il rosso e il nero. A tal proposito la creatrice e scrittrice capo di She-Hulk: Attorney at Law, Jessica Gao, aveva rivelato che questo cambiamento non è dipeso da lei, ma dai Marvel Studios: “L’unica cosa di Daredevil su cui non avevo il controllo era la tuta. Sapevano esattamente come volevano che fosse l’abito“.

Charlie Cox è Daredevil

Nella serie non è diverso solo il costume di Daredevil, ma anche l’approccio di Charlie Cox all’interpretazione di Matt Murdock per adattarsi ai toni più leggeri della serie Disney. Se nella produzione Netflix il suo personaggio era più serio, in She-Hulk è più sfacciato e un po’ “civettuolo“, come lo ha definito lo stesso attore. “È stato un po’ un esperimento, e mi sono davvero divertito“, ha aggiunto. Ricordiamo che ogni giovedì sarà disponibile su Disney Plus un nuovo episodio di She-Hulk: Attorney at Law. Vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare la maglietta con il personaggio Marvel.

