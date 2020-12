Cowabunga! Ecco i gadget delle Tartarughe Ninja

Cowabunga! Scopriamo insieme i più divertenti gadget delle Tartarughe Ninja in occasione dell’anniversario dell’esordio della serie animata l’11 Dicembre 1987. Non sapete di chi stiamo parlando? Sono adolescenti, sono mutanti, sono ninja e sono tartarughe. Sono quattro fratelli addestrati nell’antica arte del ninjitsu da un topo umanoide, che combattono contro mutanti, alieni e clan ninja che vogliono conquistare il mondo. Dalle fogne di New York alle stelle di Hollywood, le tartarughe ninja cavalcano la scena dal 1984 e lo fanno con stile e personalità, il giusto mix che potrete trovare nei gadget delle tartarughe ninja che abbiamo selezionato in giro per la rete!

Potere Tartaruga!

I Gadget delle Tartarughe Ninja

T-shirt Teenage Mutant Ninja Turtles

Per le tartarughe la livrea sul proprio guscio serve ad indicare la propria identità come se fosse un’impronta digitale; forse una t-shirt non sarà altrettanto dura e protettiva quanto un carapace, ma di sicuro da a chi ci troviamo davanti un chiaro segno di chi siamo e di cosa ci piace.

Modello morbido, con stampa di qualità che riproduce il gruppo nell’inconfondibile design del cartoon in due versioni.

Tutti prodotti con licenza ufficiale e taglie dalla S alla XXL.

Per i più piccoli in colorazione verde, come le tartarughe ovviamente.

Mug in ceramica con Logo classico

La colazione è il pasto più importante della giornata lo sanno anche i sassi ormai, ma per iniziare al meglio la giornata inzuppando biscotti nel latte, o finirla in serenità sorseggiando un buon the Earl Grey, questa tazza brandizzata Turtles è l’ideale. Di certo vi sconsigliamo di inzupparci uno spicchio di pizza ai peperoni, ma chi siamo noi per dirvi come usare i vostri gadget delle tartarughe ninja?

Diorama QUANTUM MECHANIX Q-Fig

La serie Q-Fig di Quantum Mechanix è una linea di figures statiche che propone una quantità considerevole di soggetti che pescano a piene mani dalla Cultura Pop: Super Eroi, Serie Tv, Film ecc e le riproduce in versione Super Deformed non troppo eccessiva, quindi niente testoni enormi. Leonardo e Donatello sono presentati in due mini diorama dinamici e con una qualità molto alta soprattutto in confronto al prezzo a cui vengono proposti. I pezzi della linea Q-Fig vanno facilmente esauriti e diventano piccole gemme nella vostra collezione di gadget delle tartarughe ninja e non solo.

Treemen pack 4 action Figures TMNT

Ecco il gadget delle tartarughe ninja perfetto per chi ha figli piccoli che continuamente attentano alla salvezza delle vostra collezione nerd personale.

Con questo pack da 4 action figures multiarticolate che riproducono le tartarughe ninja della serie animata del 2003, regalerete ai vostri bambini ore di divertimento e avventure ninja, e voi potrete stare tranquilli che almeno per un po’ nessuno toccherà i vostri tesori da collezionisti.

Pack 4 Mini Figures TMNT 1990

Nonostante quel che ne dica il Maestro Yoda, le dimensioni contano: guardate Godzilla. Ma a volte le piccole cose sono quello di cui abbiamo veramente bisogno, e allora queste piccole action figures da 7 cm delle tartarughe Ninja sono quello che ci serve. Sono così pratiche che potete tenerle sulla vostra scrivania dell’ufficio senza che il capo le noti, e nemmeno il vostro compagno/a potrà dirvi che state spendendo troppo in gadget delle tartarughe ninja se non si accorge di esserne circondata! Il prodotto include i quattro anfibi per una mini collezione completa!

Mega Block – TMNT

Mega Block società competitor della Lego che negli ultimi anni si è giustamente guadagnata il rispetto degli appassionati di tutto il mondo grazie a degli ottimi kit di costruzioni legate a brand amatissimi come Halo, Masters of the Universe, Game of Thrones e ovviamente anche Teenage Mutant Ninja Turtles. Qualità molto alta, collaborazioni importanti, kit divertenti e molto dinamici dovrebbero far guardare con rispetto a questa casa canadese che ha voluto sfidare il colosso dei mattocini. Un altro punto di forza della Mega? i personaggi hanno diversi punti di snodo che li rendono delle vere e proprie action figures che possono essere esposte in pose molto più action rispetto ai classici Omini Lego.

>Funko Pop Tartarughe Ninja versione 8-Bit

Ormai tutti conoscono i Funko Pop, Action Figures statiche con un numero vicino all’infinito di personaggi che spaziano nel mondo nerd e della cultura pop. Non c’è film, serie tv, videogioco, personaggio storico che non sia entrato a far parte del catalogo Funko, e se non c’è probabilmente arriverà a breve. In questo calderone di collezionismo non potevano mancare alcuni gadget delle tartarughe ninja. Ne hanno prodotte decine di varianti, noi ve ne proponiamo una in cui le nostre tartarughe sono in versione 8-Bit

