Cowboy Bebop, Daniella Pineda risponde alle polemiche

Lo scorso 28 agosto è stato confermato che Cowboy Bebop farà il grande salto dal mondo degli anime a quello delle serie live-action di Netflix. Lo show uscirà sulla piattaforma il prossimo 19 novembre e vedrà John Cho nei panni di Spike Spiegel, Mustafa Shakir in quelli di Jet Black, Daniella Pineda sarà Faye Valentine, mentre Alex Hassel interpreterà il nemico principale di Spiegel, Vicious. Dopo aver visto le prime immagini ufficiali, alcuni fan sono però rimasti delusi dall’aspetto del personaggio di Faye, interpretato nello show da Pineda.

In molti si sono lamentati circa il fatto che il look di Faye della serie Netflix non fosse simile a quello con la camicia rossa scollata e con i pantaloncini corti relativo alla versione animata del personaggio. Ora, come confermato da ComicBook (qui la notizia originale) l’attrice ha deciso di rispondere alle decine di messaggi dei fan arrivati sui social, pubblicando un video messaggio (che trovate poco sopra) nel quale ricorda a tutti che le proporzioni anatomiche di Faye sono del assolutamente irrealistiche, incluso il vestito indossato dal personaggio nell’anime originale di Cowboy Bebop. Pineda si è ironicamente scusata con i fan per non aver reso il personaggio di Faye Valentine identico dal punto di vista anatomico, per via del metro e ottanta, del seno a doppia D e del girovita da due centimetri della versione originale, e che la produzione ha dovuto giocoforza scegliere il suo “sedere basso”.

L’attrice, sempre con una nota neanche troppo velata di ironia, ha poi parlato brevemente del costume decisamente poco pratico indossato dal suo personaggio nell’anime (in offerta speciale a questo indirizzo), rivelando la produzione ha provato a farle compiere acrobazie con indosso quel tipo di stoffa, ma quel genere di indumento o si strappava, o si perdeva, o alcuni lembi finivano in rientranze del suo corpo decisamente poco consone, sparendo dalla vista. La prima stagione della serie sarà composta da un totale di 10 episodi e vedrà in prima fila Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed, una squadra di cacciatori di taglie in fuga dal loro passato, perennemente a caccia dei criminali più pericolosi del sistema solare.