Cowboy Bebop, i fan si uniscono per salvare l’adattamento live-action di Netflix

Come vi avevamo riportato, Netflix ha cancellato il live-action di Cowboy Bebop, l’adattamento dell’anime cult che Shinichiro Watanabe aveva creato presso Sunrise, con Spike Spiegel interpretato da John Cho, Jet Black interpretato da Mustafa Shakir e Faye Valentine interpretata da Daniella Pineda. La serie è stata cancellata dopo solo i 10 episodi della prima stagione a causa del basso gradimento del pubblico e soprattutto dei suoi costi di realizzazione. Nonostante questo, alcuni fan sembrano non volersi arrendere e sono decisi a combattere contro la decisione di Netflix.

La presa di posizione dei fan del live-action di Cowboy Bebop

La serie live-action di Cowboy Bebop ha debuttato il 19 novembre ma è stata cancellata dal servizio di streaming meno di tre settimane dopo, il 9 dicembre. I fan della serie hanno per tanto creato una petizione su Change.org con lo scopo di far rivivere lo show e fargli avere una seconda stagione.

La petizione, che recita: “Per quelle persone che vogliono una seconda (o più) stagione del live-action Cowboy Bebop. Non era una copia diretta dell’anime ma il mondo che hanno messo insieme era incredibile e merita una seconda stagione”, al momento ha quasi 18.000 firme.

Molti fan hanno anche lasciato commenti positivi sullo show, mentre altri hanno espresso la loro gratitudine e simpatia per i creatori, dicendo: “Questo team ha messo un sacco di duro lavoro in questo progetto per il bene dei fan e meritano di vedere la realizzazione del suo pieno potenziale.”

Ma non solo i fan, perché la decisione di Netflix non è stata ancora accettata nemmeno dal cast della serie. Dopo la cancellazione dello show, l’attore Mustafa Shakir, che interpretava Jet Black nell’adattamento, ha postato un lungo commento su Instagram:

“Che bella opportunità vero?! Ho avuto modo di interpretare Jet Black! Non potrò mai non essere lui… per così dire. Questo per me è tosto. Forse gli ‘haters’ e i critici ci hanno preso, forse non era così buono come pensavamo. Tutto quello che so è che l’abbiamo fatto nelle condizioni più folli e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Grazie per aver sognato con noi. Ci vediamo, cowboy dello spazio. Per sempre vostro, Jet Black.”

Stesso vale anche per John Cho che, su Twitter ha postato una GIF di reazione che mostra l’attore Tom Selleck che, come il suo personaggio di Friends dice: “Sto bene”. Cho aveva precedentemente discusso le sue speranze e idee per una seconda stagione di Cowboy Bebop:

“Spero di diventare più strano e più scuro. Lo spero sempre per qualche motivo. Voglio anche che Spike sia felice. Questa stagione è stata dura per lui. Ho provato molta compassione per lui. Quindi spero che abbia un momento di felicità.”

Chissà se la petizione andrà in porto e Netflix ritornerà sulla sua decisione. Non ci resta che attendere, ma ora è certo che, nonostante il disdegno di molti verso questo nuovo adattamento live-action, non tutti la pensano in questo modo e forse lo streamer ascolterà le loro voci.

