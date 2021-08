La serie Netflix live-action di Cowboy Bebop uscirà sulla piattaforma il 19 Novembre con John Cho nel ruolo di Spike Spiegel. La più grande paura che dichiara di avere l’attore è quella del confronto inevitabile che i fan faranno tra questa serie e l’originale anime di Shinichiro Watanabe.

Cowboy Bebop: John Cho è preoccupato per il confronto con l’anime

Durante le riprese in Nuova Zelanda l’attore si è infortunato e la pausa dalle riprese gli ha dato modo di riflettere sul suo ruolo e sul futuro della serie.

Riguardo l’intervista che ha rilasciato Cho ha dichiarato:

Questa intervista parla di me che impazzisco. Ma la quantità di pensieri e preoccupazioni e sforzi e il numero di giorni che ho registrato pensando a Spike ora è uguale alla paura che ho per la reazione.

Grandi preoccupazioni erano legate alla differenza di età tra lui e Spike.

La più grande paura che avevo era di essere troppo vecchio. Sapevo che le persone avrebbero avuto problemi con la mia età. E dovevo superarlo… Avrei avuto un aspetto diverso da un ragazzo di 25 anni. Ad un certo punto, l’opportunità è “Sì o no, vuoi farlo?” E volevo farlo. Quindi non avevo intenzione di impedirmelo.

Secondo Cho la chiave di volta per la serie sarebbe nel differenziarsi il più possibile dall’originale per arginare il confronto automatico che faranno i fan.

Ho anche pensato che quella fosse una ricetta per incoraggiare confronti poco lusinghieri. Come potresti farlo meglio? Non puoi. Devi fare qualcosa di un po’ diverso.

Sebbene in principio, Cho non avesse familiarità con la serie originale il regista Aneesh Chaganty lo ha convinto ad accettare la parte. Era inoltre importante per il team che il compositore originario della serie Yoko Kanno prendesse parte al progetto per ricreare il mood unico che caratterizza l’opera.

Non pensavo che il progetto dovesse andare avanti senza il suo coinvolgimento. Lei è troppo parte integrante dello spettacolo. La nostra iterazione senza lei ne soffrirebbe troppo.

Le fattezze di John Cho nei panni di Spike saranno anche presenti nel fumetto prequel della serie Cowboy Bebop : A Syndicate Story: Red Planet Requiem che uscirà il 23 Novembre.

Nell’attesa della serie live-action, vi consigliamo di recuperare l’anime originale.