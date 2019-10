Cowboy Bebop: sospese le riprese dopo incidente sul set

Quando saranno previste le nuove riprese di Cowboy Bebop dopo l'incidente di John Cho?

Triste annuncio per i fan di Cowboy Bebop: le riprese del live-action sono state bruscamente sospese dopo l’infortunio sul set del protagonista, John Cho.

Cho, che nell’adattamento targato Netflix del celebre anime creato dal maestro e adesso consulente dello show Shinichiro Watanabe , interpreterà il cacciatore di taglie Spike Spiegel e ha voluto rassicurare i fan sul suo profilo Instagram, prendendo spunto da una celebre frase di Bruce Lee:

“L’acqua può scorrere o infrangersi. Vi ringrazio per gli auguri di guarigione. Tornerò a scorrere in breve tempo“

Non sono stati rivelati molti dettagli sull’incidente che dovrebbe essere avvenuto il 5 ottobre durante le riprese ad Auckland, in Nuova Zelanda.

Da allora Cho è tornato a Los Angeles per un intervento chirurgico e la successiva riabilitazione. L’adattamento live-action di CowBoy Bebop su di un gruppo di futuristici cacciatori di taglie non ha comunque ancora una data di uscita sulla piattaforma streaming di Netflix, soprattutto adesso che le fasi dello sviluppo dovranno essere forzatamente procrastinate.

Chiamata a rispondere sulla possibilità di un re-cast per il ruolo di Spike Spiegel, l’azienda ha risposto di avere piena fiducia nella riabilitazione di Cho e che non userà nessun sostituto, nonostante il progetto sia ancora agli inizi e che per questa sospensione saranno previsti inevitabili aumenti dei costi di produzione.

“I nostri pensieri sono con John e ha il nostro completo supporto mentre si riprende da questo incidente”

La serie, nata da una co-produzione tra Netflix e Tomorrow Studios, vedrà Christopher Yost come autore e produttore esecutivo del primo episodio e sarà composta da un totale di dieci puntate.

Ad affiancare il protagonista coreano ci saranno gli attori Mustafa Shakir (Jet Black), Daniella Pineda (Faye Valentine), e Alex Hassell (Vicious), adesso anche loro in attesa di ritornare sul set le cui riprese dovrebbero essere nuovamente previste fra sette mesi, verso la primavera.

Due giorni dopo l’incidente, Netflix ha pubblicato un video dietro le quinte in cui prendeva in giro Cho il primo giorno di produzione sul set, una delicata idea per rallegrare l’umore del protagonista dell’attesissima serie Cowboy Bebop.