Cowboy Bebop: terminate le riprese

La serie live action di Cowboy Bebop non ha avuto certo vita facile. Annunciata più di due anni fa, le riprese della serie dovettero fermarsi a causa di un infortunio sul set in Nuova Zelanda dell’attore John Cho, che lo costrinse a un’operazione chirurgica. In seguito, come ormai ben sappiamo, l’aumento di contagi dovuti alla pandemia di COVID-19 ha creato sospensioni e rinvii di buona parte delle produzioni cinematografiche e seriali.

Infine, circa sei mesi fa, le riprese sono finalmente ripartite con l’intento di concludere i lavori nel minor tempo possibile. Netflix aveva anche annunciato sei nuove aggiunte al cast. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma da parte dell’attrice Daniella Pineda che le riprese per la prima stagione si sono concluse.

Daniella Pineda, che interpreterà Faye Valentine, ha dato l’annuncio tramite un post su Instagram che potete trovare più in basso. Oltre a lei, vediamo il resto del cast:

Spike Spiegel: John Cho (Star Trek Beyond, The Grudge);

(Star Trek Beyond, The Grudge); Jet Black: Mustafa Shakir (Marvel’s Luke Cage, American Gods);

(Marvel’s Luke Cage, American Gods); Vicious: Alex Hassell (The Boys, Robin Hood, The Red Sea Diving Resort);

(The Boys, Robin Hood, The Red Sea Diving Resort); Julia: Elena Satine (Strange Angel);

(Strange Angel); Chalmers: Geoff Stults (Stargirl, Grace and Frankie);

(Stargirl, Grace and Frankie); Ana: Tamara Tunie (Black Earth Rising, Law & Order: Special Victims Unit);

(Black Earth Rising, Law & Order: Special Victims Unit); Gren: Mason Alexander Park (Before You Know It, Acting for a Cause );

(Before You Know It, Acting for a Cause Mao: Rachel House (Thor Ragnarok, Soul);

(Thor Ragnarok, Soul); Shin: Ann Truong (Strike Back, Romper Stomper)

(Strike Back, Romper Stomper) Lin: Hoa Xuanda (Hungry Ghosts, Ronny Chieng: International Student).

La serie sarà co-prodotta da Netflix e Tomorrow Studios e vedrà André Nemec e Jeff Pinkner come showrunner e produttore esecutivo. I fan dell’anime originale saranno contenti di sapere che il suo regista Shinichiro Watanabe è stato coinvolto con il ruolo di consulente.

Al momento la serie live action di Cowboy Bebop non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dato che le riprese sono terminate immaginiamo che non dovremo aspettare molto per un’annuncio ufficiale.