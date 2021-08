Cowboy Bebop: The Comic Series, la serie Netflix diventa un fumetto

La storica serie anime di successo Cowboy Bebop sta arrivando an che nel mondo dei fumetti, in concomitanza con il prossimo adattamento live-action di Netflix.

Il nuovissimo fumetto di Cowboy Bebop

Previsto per il debutto questo dicembre, Cowboy Bebop: The Comic Series di Titan Comics vedrà l’equipaggio di cacciatori di taglie intento a inseguire un ex membro della banda che possiede un giubbotto che gli concede “fortuna illimitata“. La serie completa sarà formata da 4 numeri sarà scritta da Dan Watter, mentre le tavole saranno realizzate da Lamar Mathurin. Qui in basso potete trovare la copertina della prima uscita del fumetto di Cowboy Bebop:

Ambientato circa cento anni nel futuro, Cowboy Bebop segue le imprese di tre cacciatori di taglie (chiamati “cowboy”) che viaggiano attraverso l’universo dando la caccia ai criminali e svolgendo compiti su commissione. La serie anime originale è diventata un successo immediato quando ha debuttato alla fine degli anni ’90 per la sua interpretazione elegante e audace delle avventure spaziali.

La serie Cowboy Bebop di Netflix è interpretata da John Cho nei panni di Spike Spiegel, Mustafa Shakir nel ruolo di Jet Black e Danielle Pineda nelle vesti di Faye Valentine.

Secondo l’annuncio del fumetto di Cowboy Bebop, questo accordo è tra Titan e Netflix, per cui c’è da aspettarsi che i fumetti siano basati sulla versione live-action di Cowboy Bebop piuttosto che sull’anime originale.

Anche se questo sarà il debutto di Cowboy Bebop nei comics, l’opera è stata adattata in precedenza nel formato di manga in due occasioni: un adattamento in due volumi di Cain Kuga chiamato Cowboy Bebop: Shooting Star, e una serie originale in tre volumi di Yutaka Nanten.

Oltre alla serie di fumetti, Titan prevede anche di pubblicare un romanzo di Cowboy Bebop ambientato prima della serie TV chiamata Cowboy Bebop: A Syndicate Story: Red Planet Requiem e un artbook intitolato Cowboy Bebop: Making the Netflix Series.

La serie in live-action Cowboy Bebop debutterà il 19 novembre su Netflix e la serie di fumetti dovrebbe iniziare a essere pubblicata a dicembre, e la raccolta di quattro numeri dovrebbe essere completa per maggio 2022.

Potete trovare tutti gli episodi della serie animata originale completa di Cowboy Bebop in DVD e Blu-Ray e tanti gadget a tema in questa ricchissima pagina su Amazon!