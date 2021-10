Cowboy Bebop – The Lost Session: il teaser speciale della serie Netflix

Netflix ha pubblicato un teaser speciale dedicato al live-action di Cowboy Bebop, l’adattamento dell’iconico anime degli anni ’90, diretto da Shinchiro Watanabe, andato in onda in Giappone nel 1998 e in tutto il mondo nel corso degli anni successivi e previsto in anteprima su Netflix il 19 novembre. Si tratta di un teaser esteso di ben 2,40 minuti, intitolato Cowboy Bebop – The Lost Session, un’avventura indipendente composta da filmati appositamente creati che non si vedranno nella serie.

Cowboy Bebop – The Lost Session, il teaser speciale

Nulla da dire. The Lost Session è veramente stupendo. Ci vengono presentati i cacciatori di taglie Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) mentre si imbarcano in una rapida avventura. Attraverso lenti colorate e pannelli mobili usati per differenziare le scene, il filmato mostra i cowboy che combattono contro vari nemici.

Una musica in levare, con tanto di clacson, suona per tutto il teaser, fino a quando Valentine interrompe la sparatoria finale dicendo: “Ehi, coglioni, non ci paga se gli sparate in faccia”. Il teaser termina con Spiegel e Black che discutono comicamente su chi è responsabile della perdita della vincita mentre la scena si allarga per mostrare la loro astronave.

Ecco a voi il video Cowboy Bebop – The Lost Session:

Cowboy Bebop: a proposito del live-action

La serie live-action di Cowboy Bebop sarà presentata in anteprima il 19 novembre e avrà 10 episodi.

Questa la sinossi proposta da Netflix:

COWBOY BEBOP è un western spaziale ricco di azione su tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, che cercano tutti di sfuggire al passato. Tanto diversi quanto letali, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra scontrosa e sarcastica pronta a dare la caccia ai criminali più pericolosi del sistema solare, al giusto prezzo. Ma possono solo tirarsi fuori a calci e battute da così tante risse prima che il loro passato finalmente li raggiunga.

La serie vede protagonisti John Cho come Spike, Mustafa Shakir come Jet, Daniella Pineda come Faye, Alex Hassell come Vicious ed Elena Satine come Julia.

Il live-action Cowboy Bebop sarà co-prodotto da Netflix e Tomorrow Studios e vedrà Shiniciro Watanabe, regista dell’anime, coinvolto nelle vesti di consulente. Andre Nemec, Josh Appelbaum, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio sono accreditati come showrunner e produttori esecutivi.

