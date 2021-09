Cranio Creations: Come funziona Cranio Heroes

Oggi inizia Play Festival del Gioco 2021 e tra le tante novità della fiera modenese del gioco potrete trovare Cranio Heroes, la community ufficiale di Cranio, per chi i giochi li gioca davvero. Cranio Heroes sarà la prima community del suo genere in Italia e si rivolgerà direttamente agli appassionati di giochi da tavolo, offrendo loro una comunità attiva ricca di offerte ed esclusive riservate ai suoi membri: gli Eroi Cranio.

Cranio Heroes: cos’è?

Annunciata durante l’estate, Cranio Heroes nasce come slancio dell’editore per migliorare la qualità del proprio servizio e offrire una selezione di prodotti sempre più ricercati e vicini alle esigenze dei giocatori.

Registrandosi sul sito a questo link sarà così possibile accedere al catalogo Heroes, che conterrà promozioni speciali, accessori, gadget e articoli di merchandising unici, che potranno essere acquistati esclusivamente sul sito Cranio Heroes. Un esempio dei prodotti che è già possibile trovare online sono alcuni accessori e componenti in legno e metallo per Barrage , Sagrada e Rovine Perdute di Arnak. Ma le offerte Cranio Heroes non si limiteranno solo agli accessori per i giochi, ma strizzeranno l’occhio anche ai giocatori con una selezione di accessori marchiati Cranio Heroes come t-shirt, borracce, mascherine ed altro ancora, volto a enfatizzare il senso di comunità degli utenti.

Cranio Heroes: l’esperienza Cranio Store

Non solo shopping online, Cranio Creations coinvolgerà anche ai punti vendita istituendo il circuito Cranio Store, una selezione di punti vendita sul territorio italiano, pensata per garantire il miglior servizio possibile attraverso la professionalità e la collaborazione dei migliori negozianti italiani. All’interno dei Cranio Store i giocatori potranno trovare, ordinare e preordinare tutti i prodotti Cranio, incluso anche gran parte del materiale Cranio Heroes, oltre a ricevere assistenza sia in fase di acquisto che post vendita.

La rete Cranio Store, in costante aggiornamento, è consultabile a questo link.

Il nuovo servizio Cranio Locker

A completare l’esperienza “eroica” di Cranio Heroes ci sarà anche il nuovo servizio Cranio Locker. Cranio Locker aiuterà tutti coloro che hanno difficoltà a ricevere i pacchi, dando la possibilità di acquistare sullo store online Cranio e ritirare la merce nel Cranio Store più vicino a casa, risparmiando anche sulle spese di spedizione. In questo modo Cranio punterà sia a migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti, sia a tutelare la rete di vendita riportando le persone all’interno dei punti vendita fisici.