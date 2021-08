Cranio Creations: Cranio Heroes inizia a Play 2021

Cranio Creations ha annunciato Cranio Heroes, la community ufficiale di Cranio Creations, il cui lancio ufficiale avverrà in occasione di Play Festival del Gioco 2021.

Cranio Heroes sarà un nuovo servizio che punterà a rivoluzionare il rapporto tra i giocatori e l’editore, grazie a una serie di vantaggi riservati ai membri di questa nuova community.

Cranio Heroes sarà una delle novità di punta dell’editore milanese e annovererà tra i suoi vantaggi esclusivi una serie di servizi e offerte volte a coccolare gli “Eroi” che sottoscriveranno questa nuova formula, come ad esempio i servizi Cranio Locker e Cranio Lab, promozioni sui prodotti Cranio, gadget e tantissime esclusive che faranno la gioia dei collezionisti e degli amanti dei giochi da tavolo.

Ma come funziona Cranio Heroes? Al momento è possibile registrarsi sul sito a questo link, dove si può avere un’idea di alcuni dei prodotti e delle offerte riservate ai membri della community, oltre ad essere accolti dal testo istituzionale che potete leggere di seguito.

Cranio Creations presenta Cranio Heroes, la community ufficiale di Cranio!

Cranio Heroes, prima community del suo genere in Italia e nel mondo, che si rivolge agli appassionati di giochi da tavolo accogliendoli in una comunità attiva, unica ed esclusiva.

Diventa un Hero! Avrai accesso ad offerte e vantaggi imperdibili: potrai preordinare prodotti, accessori e gadget esclusivi, ricevere assistenza sui nostri giochi e ritirare il tutto nel tuo Cranio Store preferito!

Tra i primi articoli disponibili per gli Eroi Cranio, sul sito troverete alcuni accessori per Barrage (link store Cranio), Lorenzo il Magnifico (link store Cranio), Le Rovine Perdute di Arnak e una borraccia in alluminio.

Se invece siete interessati a scoprire di più di persona, l’appuntamento con Cranio Creations a Play 2021 sarà dal 3 al 5 settembre presso il quartiere fieristico di Modena, dove troverete l’Executive Officer di Barrage, Organizers, promo di Sagrada e di Le Rovine Perdute di Arnak, oltre a una serie di accessori firmati Cranio Heroes.