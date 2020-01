Cranio Creations: ecco le novità del 2020

Dopo aver riportato un’importante vittoria al ToyAward di Norimberga Cranio Creations annuncia le novità in programma per il 2020.

Dopo l’incoronazione di Mystery House: Adventures in a box, come miglior prodotto della categoria Teenager & Adults, l’editore milanese annuncia sei novità che usciranno nel corso di quest’anno.

I giochi annunciati saranno: Mystery House: Ritorno A Tombstone, Maharaja, Pakal, Meow, Mekhane e Golem.

Le novità usciranno a partire da questo primo trimestre dell’anno con un picco previsto nel secondo trimestre che vedrà il lancio di ben 3 titoli.

Mystery House: Ritorno A Tombstone

Si tratterà di una nuova avventura d’espansione per Mystery House. Ritorno A Tombstone vedrà nuovamente il coinvolgimento di Antonio Tinto e trasporterà i giocatori nel selvaggio west.

Mystery House: Ritorno A Tombstone sarà un gioco per 1-5 giocatori della durata di un’ora.

Uscita prevista: primo trimestre 2020.

Maharaja

Maharaja sarà la riedizione del classico gioco da tavolo di Wolfgang Kramer e Michael Kiesling e questa nuova versione vedrà la firma degli autori originali e di Simone Luciani.

Questa nuova edizione sarà arricchita con nuovi elementi quali nuove tessere, nuovi personaggi e fantastiche miniature. L’aggiornamento dei suoi componenti però non sarà l’unica novità perché gli autori proporranno anche diversi ritocchi alle meccaniche di gioco responsabili dell’accumulo dei punti vittoria.

In questo gioco area control i giocatori dovranno costruire templi e statue in onore delle divinità, al fine di assicurarsi onore e prestigio ed entrare nelle grazie del Maharaja.

Maharaja sarà un gioco per 1-4 giocatori. Il gioco sarà finanziato e prodotto tramite una campagna Kickstarter prevista per aprile 2020.

Pakal

Luca Bellini e Luca Borsa hanno ideato questo gioco di scorrimento tessere in cui ogni giocatore dovrà gestire una griglia 4×4, tale griglia alloggerà 15 blocchi che potranno essere opachi o trasparenti. Durante la partita occorrerà fare scorrere queste tessere per soddisfare l’obiettivo stabilito dalle apposite carte.

Pakal sarà un gioco per 2-4 giocatori della durata di venti minuti.

Uscita prevista: secondo trimestre 2020.

Meow

Meow sarà un gioco di prese a tema felino ideato da Reiner Knizia. I gattini di questo gioco dovranno contendersi più cibo possibile, cercando di non rompere nulla ed evitando le insoddisfacenti lische di pesce.

Il gioco sarà diviso in partite da 3 round, durante i quali i giocatori dovranno giocare le proprie carte gatto, cercando di aggiudicarsi la posta in palio puntando di volta in vola le carte di maggior valore. Alla fine della partita chi avrà accumulato più punti avrà vinto.

Meow sarà un gioco per 2-6 giocatori della durata di venti minuti.

Uscita prevista: secondo trimestre 2020.

Mekhane

Mekane, ideato da Alessio Calabresi e Roberto Grasso, sarà il primo gioco narrativo mai pubblicato dall’editore e vedrà i suoi giocatori interpretare una storia sul Destino e le Divinità.

Questo visionario gioco di narrazione sarà arricchito dalle illustrazioni di Progetto Stigma , acclamato collettivo di illustratori e fumettisti.

“Narra del destino dei mortali. Racconta le loro storie e decidi a quale sorte andranno incontro. L’unico limite è la tua fantasia, la fantasia di un Dio!”

In Mekhane un giocatore vestirà i panni del Destino, mentre gli altri saranno le Divinità. Il Destino sarà implacabile, poiché alla fine di ogni turno una delle Divinità dovrà morire, per salvarsi i giocatori dovranno cercare di influenzare il fato, giocando le proprie carte destino. Alla fine del gioco l’ultima Divinità sopravvissuta sarà la vincitrice della partita.

Mekhane sarà un gioco per 3-8 giocatori della durata di trenta minuti.

Uscita prevista: secondo trimestre 2020.

Golem

Questo gioco engine building, ideato da Simone Luciani, Virginio Gigli e Flaminia Brasini, vedrà i giocatori rivivere il mito del Golem di Praga in cui il Rabbino Loew crea un uomo di argilla che difenda la comunità ebraica.

I giocatori vestiranno i panni di cabalisti intenti a creare queste creature magiche. Occorrerà però molta accortezza perché il Golem, se caricato con troppo potere, potrebbe rivoltarsi contro il suo creatore e distruggere tutto quello che si parerà sul suo cammino.

Golem sarà un gioco per 1-4 giocatori della durata di 90-120 minuti.

Uscita prevista: Essen Spiel 2020.