Cranio Creations, i giochi da tavolo arrivano a casa!

Cranio Creations, attraverso un comunicato ufficiale, ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di raggiungere le case di tutti gli appassionati con una nuova iniziativa. Gli interessati, infatti, potranno acquistare nelle edicole un volume di 16 pagine accompagnato da un gioco da tavolo.

Grazie a questo particolare progetto – denominato semplicemente #IoGiocoACasa -, l’editore sarà capace di entrare direttamente nelle abitazioni dei veri appassionati dei giochi da tavolo, per aiutarli durante questa lunga e difficoltosa quarantena. I giochi disponibili saranno adatti a chiunque, dai bambini alle famiglie, dai giocatori esperti ai neofiti di questo campo.

Cranio Creations, inoltre, ha specificato che i giochi da tavolo compatibili con #IoGiocoACasa sono tredici, vale a dire Insoliti Sospetti, The potion, Soqquadro, Soqquadro Visual, Soqquadro Outdoor, Acchiappa il Topo, 7 Rosso, Nimble, Penk!, Magic Mandala, Junge Race, A voi la scelta! e Terra Nova.

Come se non bastasse, #IoGiocoACasa include al suo interno – oltre al gioco allegato – un’intervista esclusiva a Marina Massenz, terapista e psicomotricista, che potrebbe dare una serie di consigli sulla gestione di questa particolare situazione, in particolare sull’isolamento dei bambini. In più, il volume contiene un poster staccabile e la copertina del primo fumetto dell’editore.

Il costo del volume (e delle future uscite) non è stato dichiarato nel comunicato ufficiale, tuttavia Cranio Creations ha ribadito che si tratta di un prezzo speciale, “che non troverete altrove”. Naturalmente, non mancheranno ulteriori aggiornamenti, e vi consigliamo di continuare a seguirci.