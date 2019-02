Cranio Creations, tutti i giochi del 2019

Cranio Creations festeggia dieci anni anni sul mercato con una montagna di nuovi prodotti per il 2019: Magnastorm, Barrage, Nemesis, Sagrada espansione, U-Boot , Fuji fra i i titoli in arrivo.

Quest’anno ricorre il decimo anniversario per Cranio Creations, società italiana con sede a Milano che si occupa di ideazione, sviluppo, produzione e distribuzione di giochi in scatola.

E quale modo migliore per festeggiare se non annunciando una montagna di nuovi prodotti?

Molti, dunque i titoli della line-up 2019, vediamoli insieme:

ESCAPE ROOM : Il Gioco

Autori: Identity Games

Giocatori: 1-6

Età: 12+

Durata: 60 min.

Data di uscita: 22 febbraio

L’emozione de il mistero di una vera Escape Room, da vivere con gli amici senza dover uscire di casa.

Escape Room: il Gioco offre un’esperienza entusiasmante e senza precedenti, in cui i giocatori dovranno lavorare come una squadra per risolvere enigmi e scoprire indizi segreti.

Sarà una corsa contro il tempo: saranno solo 60 i minuti di tempo disponibili per scappare. Il Chrono Decoder gestirà il conto alla rovescia, creerà la giusta atmosfera e fornirà utili suggerimenti.

FUJI

Autori: Wolfgang Warsch

Giocatori: 2-4

Età: 10+

Durata: 30-45 min.

Data di uscita: 28 febbraio

Un gioco cooperativo basato sul lancio di dadi. I giocatori dovranno soddisfare le richieste di lancio, lavorando all’unisono, per farsi largo lungo la via più sicura che porta al villaggio e sfuggire all’eruzione senza lasciare indietro nessuno.

TRAPWORDS

Autori: Jan Březina, Martin Hrabálek, Michal Požárek

Giocatori: 4-8

Età: 8+

Durata: 30-45 min.

Data di uscita: primo trimestre 2019

Un gioco di abilità linguistiche a squadre. Nei panni di gruppo di avventurieri sperduti in un mondo fantasy, i giocatori dovranno indovinare quale parola il proprio compagno di squadra sta suggerendo. Ma gli avversari non staranno con le mani in mano, prepareranno delle trappole pericolosissime e i giocatori non sapranno nemmeno quali parole non potranno usare nel proprio turno.

BLACKOUT HONG KONG

Autori: Alexander Pfister

Giocatori: 1-4

Età: 14+

Durata: 75-150 min.

Data di uscita: secondo trimestre 2019

Hong Kong è in preda al caos. Colpita da un improvviso blackout, mentre il governo non sembra essere in grado di mantenere l’ordine sociale, è debole e pronta per essere conquistata.

È il momento di scendere in campo. I giocatori dovranno usare tutte le loro risorse per riportare la luce nelle vie della città e ottenere un posto di potere nella Hong Kong del futuro. Per salvare la città di Hong Kong dovranno gestire con intelligenza il loro mazzo di carte di specialisti così da creare un team e rendere sicure tutte le aree della città.

SAGRADA, ESPANSIONE

Autori: Adrian Adamescu, Daryl Andrews

Giocatori: 5-6

Età: 14+

Durata: 20-40 min.

Data di uscita: secondo trimestre 2019

Questa espansione del rinomatissimo gioco Sagrada introduce le schede Private Dice Pool per un gameplay fluido fino a 6 giocatori. Comprende anche nuovi obiettivi privati, strumenti e schede per nuovi modelli di finestre.

THE POTION

Autori: Kasper Lapp

Giocatori: 3-7

Età: 8+

Durata: 10 min.

Data di uscita: secondo trimestre 2019

I migliori alchimisti del mondo si incontrano per stabilire chi di loro potrà essere considerato il migliore e ottenere il controllo della pozione finale.

Per raggiungere l’obiettivo sarà necessario liberarsi dei misteriosi ingredienti che compongono la pozione, in una gara di bluff, doppi giochi e scommesse, in un party game per 3-7 giocatori

U-BOOT the board game

Autori: Bartosz Pluta, Artur Salwarowski

Giocatori: 1-4

Età: 14+

Durata: 60 min.

Data di uscita: secondo trimestre 2019

I giocatori dovranno immergersi con un sottomarino nelle fredde acque oceaniche, alla caccia delle navi da carico inglesi da affondare. I pericoli arriveranno da ogni dove e per sopravvivere a lunghe battaglie in mare sarà necessario l’impegno di tutti i membri dell’equipaggio.

U-BOOT sfrutta un’app studiata per immergere i giocatori in una esperienza di gioco in tempo reale.

U-BOOT è un gioco cooperativo in tempo reale nel quale i giocatori impersonano i membri dell’equipaggio di un U-boot impegnato durante la Seconda guerra mondiale.

VALPARAISO

Autori: Stefan Malz and Louis Malz

Giocatori: 2-5

Età: 12+

Durata: 45-90 min.

Data di uscita: secondo trimestre 2019

Nel 1811, il Congresso cileno decise il libero scambio nella città portuale di Valparaíso; poco dopo, il paese proclamò la sua indipendenza. Come influenti cittadini di Valparaíso, i giocatori lottano per incrementare lo sviluppo della loro città. A tale scopo, invieranno mercanti nell’entroterra a commerciare, e navigheranno con le loro navi per raggiungere nuovi traguardi oltreoceano.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria un’attenta pianificazione, ma anche tenere d’occhio gli altri giocatori e reagire alle loro azioni immediatamente.

NEMESIS

Autori: Adam Kwapiński

Giocatori: 1-5

Età: 12+

Durata: 90-180 min.

Data di uscita: secondo trimestre 2019

La nave sta facendo rotta verso il pianeta Terra e i giocatori si svegliano dal processo di criogenesi che li ha tenuti in vita. Ma non tutto va per il verso giusto, assieme a loro c’è un cadavere; qualcuno del gruppo è morto, divorato da una forma di vita sconosciuta. La nave è infestata da feroci alieni e il ritorno a casa sembra sempre più lontano.

Nemesis è un gioco semicoperativo da 1 a 5 giocatori, ognuno impegnato ad interpretare un particolare tipo di personaggio con caratteristiche e capacità proprie, che dovranno collaborare per sopravvivere alla ferocia predatroria degli alieni che infestano la nave.

SPRING MEADOW

Autori: Uwe Rosenberg

Giocatori: 1-4

Età: 10+

Durata: 15 min.

Data di uscita: secondo trimestre 2019

Uwe Rosenberg chiude la sua trilogia di puzzle game (dopo Cottage Garden e Indian Summer) con Spring Meadow.

Finalmente la primavera è tornata. L’ultima neve si scioglie al sole e la natura riprende vita dopo mesi di letargo. È tempo di sgranchirsi le gambe (e i neuroni) con una bella camminata in montagna!

I giocatori dovranno piazzare le tessere prato in loro possesso per far crescere l’erba lungo tutto il crinale della montagna. Potranno moltiplicare il loro punteggio completando righe e colonne di prato ma dovranno usare le tessere “bucate” per lasciare spazio alle marmotte, pronte a risvegliarsi dopo il letargo.

SOLARIUS MISSION

Autori: Michael Keller (II), Andreas “ode.” Odendahl

Giocatori: 2-5

Età: 12+

Durata: 60-150 min.

Data di uscita: terzo trimestre 2019

Il pianeta terra è ormai saturo, le risorse non sono più sufficienti e si prospetta una crisi senza fine per tutti i suoi miliardi di abitanti. L’unica soluzione sembra essere una importante missione spaziale pensata per colonizzare mondi lontani.

I giocatori dovranno inviare le loro navicelle verso pianeti sconosciuti, sviluppare nuove tecnologie e rendere abitabili i pianeti che incontreranno lungo la loro strada.

MAGNASTORM

Autori: Bauldric and Friends

Giocatori: 2- 4

Età: 12+

Durata: 70-100 min.

Data di uscita: quarto trimestre 2019

Le navi oltrepassano la turbolenza elettromagnetica e atterranno sul brullo pianeta Magnastorm; questo appare disabitato, ma tracce di una antica popolazione misteriosamente scomparsa sono ancora visibili e sotto la sua superficie si nascondono numerose risorse naturali pronte ad essere sfruttate.

Magnastorm è un gioco di accumulo risorse, in cui, per ottenere il controllo del pianeta, i giocatori dovranno guadagnare un certo numero di punti reputazione; per farlo sarà necessario raggiungere alcuni obiettivi e prendere il controllo di uno o più degli otto comandanti che stazionano sul territorio.

BARRAGE

Autori: Tommaso Battista, Simone Luciani

Giocatori: 1-4

Età: 14+

Durata: 60-120 min.

Data di uscita: quarto trimestre 2019

In arrivo, dopo il Kickstarter di successo, la versione retail di questo gioco di piazzamento lavoratori basato sulla meccanica del flusso dell’acqua.

I giocatori si sfidano nel controllo energetico di un territorio costruendo maestose dighe, implementandole per accrescere la capacità di raccolta dell’acqua e la conseguente produzione energetica che dovrà poi essere trasportata e utilizzata grazie a turbine e a condotti.

MAHARAJA – Kickstarter nuova edizione

Autori: Wolfang Kramer, Michael Kiesling and Simone Luciani

Giocatori: 2- 4

Età: 12+

Durata: 90 min.

Uscita prevista: terzo trimestre 2019

Il ritorno di un grande classico aggiornato dagli autori originali Mr. Kramer e Mr. Kiesling con Simone Luciani sarà lanciato sulla piattaforma Kickstarter. Nuove tessere e nuovi personaggi, nuovi modi per ottenere punti vittoria e maggiore profondità di gioco e fantastiche miniature.

Maharaja è un gioco di piazzamento lavoratori, in cui i giocatori dovranno inviare i loro architetti nelle strade polverose dell’India con il compito di costruire templi in onore delle divinità, guadagnare denaro da reinvestire nel loro business ed entrare nelle grazie del Maharaja.

Eventi

Oltre ai giochi proposti, Cranio Creations continuerà a puntare sugli eventi, che quest’anno saranno più di 50 in Italia, tra cui, i prossimi appuntamenti di Cartoomics e Play dove festeggeranno insieme a tutti con più di cento tavoli.