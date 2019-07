Crawl – Intrappolati: data di uscita e clip in anteprima!

Crawl - Intrappolati è tra le pellicole cinematografiche di genere horror/thriller più attese del 2019. Il film, diretto da Aja e prodotto da Raimi.

Crawl – Intrappolati è tra le pellicole cinematografiche di genere horror/thriller più attese del 2019. Il film, diretto da Alexandre Aja e prodotto da Sam Raimi, sarà distribuito da 20th Century Fox e uscirà nelle sale cinematografiche il 15 agosto 2019. Il produttore Sam Raimi è stato in grado di realizzare una claustrofobica e adrenalinica pellicola cinematografica. I protagonisti assoluti di questo nuovo horror/triller saranno Barry Pepper e Kaja Scodelario, i quali dovranno vedersela con una terribile minaccia: gli alligatori.

I protagonisti di Crawl – Intrappolati dovranno affrontare un pericolo non di poco conto, visto che questi rettili con cui dovranno vedersela, hanno un peso di circa 450 kg. Sono capici di spostarsi in modo agile anche sulla terraferma e lo loro “arma letale” è la cosiddetta death roll, una sorta di manovra che sono in grado di effettuare per atterrare e smembrare le loro prede. Gli alligatori, con la loro vista impeccabile anche nel buio totale, riescono ad arrivare sulla traccia della preda e sferrare, con i loro 80 affilatissimi denti, il morso più potente del regno animale. Sulla terraferma questi rettili hanno la capacità di raggiungere una velocità pari a 45 km/h anche se si stancano molto facilmente, in acqua però sono in grado di percorrere lunghe tratte senza stancarsi mai, ad una velocità di 40 km/h.

Il tutto ha inizio quando Haley, personaggio interpretato da Kaya Scodelario, va alla ricerca di suo padre scomparso, interpretato da Barry Papper, dopo un terribile uragano che ha colpito la sua città. Nonostante sia stato emanato l’ordine di evacuazione della città, Haley continua la sua ricerca fino a quanto trova suo padre, ferito e incastrato tra le macerie della casa distrutta dall’uragano. I due protagonisti intrappolati e sommersi d’acqua, non sono consapevoli del pericolo che dovranno affrontare.

