Crawl – Intrappolati in anteprima a Cinecittà World

La Cinepiscina di Cinecittà World sarà la cornice d'eccezione per l'anteprima del film horror Crawl - Intrappolati.

Estate per gli appassionati di cinema significa soprattutto film horror e anche quest’anno questa stagione non deluderà le loro aspettative su questo genere. Tra i vari titoli che invaderanno le sale cinematografiche, oggi vi parleremo dell’anteprima di Crawl – Intrappolati, a cui potrete assistere sabato 27 luglio 2019 in una location d’eccezione e unica nel suo genere: la Cinepiscina di Cinecittà World.

Inaugurata nel luglio 2018, la Cinepiscina fa parte del parco a tema che celebra il cinema e la tv Cinecittà World. Si tratta di un’area di 1700 metri quadrati in cui si trova una grande piscina con maxischermo, una spiaggia di sabbia e giochi d’acqua. Sul grande maxischermo vengono infatti proiettati film, spettacoli e partite di calcio a cui è possibile assistere rimanendo immersi nelle acque della grande piscina.

Crawl – Intrappolati è un film horror diretto da Alexandre Aja (Le colline hanno gli occhi) e prodotto dal maestro dell’horror Sam Raimi, che vedrà i suoi due protagonisti intrappolati in una casa allagata e assediata da dei pericolosissimi alligatori.

Durante l’anteprima sarà quindi possibile assistere al film immersi nell’acqua, che per l’occasione ospiterà anche degli alligatori giganti, in modo da ricreare la tensione e l’atmosfera claustrofobica di questa pellicola.

Crawl – Intrappolati racconta della lotta per la sopravvivenza di Haley (Kaya Scodelario) e suo padre (Barry Pepper), in seguito ad un tremendo uragano. I due protagonisti saranno bloccati nella loro casa, mentre il livello dell’acqua sta velocemente salendo come conseguenza dell’uragano. Con il sopraggiungere di un gruppo di alligatori famelici, la tempesta che sta isolando la casa e l’acqua che la sta immergendo saranno presto problemi minori.

Il film sarà distribuito da 20th Century Fox Italia e sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 15 agosto 2019.

Per rendere ancora più coinvolgente questa esperienza sarà possibile scattare delle foto in alcuni ambienti del set ricostruiti per l’occasione e approfittare delle postazioni trucco allestite, in cui i make up artist presenti riprodurranno sugli ospiti le ferite inferte dai feroci alligatori.

L’anteprima di Crawl – Intrappolati presso la Cinepiscina si terrà sabato 27 luglio, alle ore 21:00 e sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco, fino ad esaurimento dei posti. Chi volesse partecipare potrà farlo ritirando il pass per l’anteprima dalle ore 11:00, presso il Cinecittà Shop.