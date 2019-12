Creators The Past si mostra nel primo trailer ufficiale!

Diretto da Piergiuseppe Zaia, il nuovo Creators The Past è quasi pronto al suo debutto ufficiale, fissato per il prossimo mese di marzo. Nel frattempo, Artuniverse Italia ha pubblicato il suo primissimo trailer ufficiale, che potete trovare in calce all’articolo.

Creators The Past, innanzitutto, è un kolossal fantasy/sci-fi made in Italy, che può vantare un cast internazionale, tra cui spiccano William Shatner, Gerard Depardieu, Bruce Payne, Marc Fiorini e altri importanti nomi. Non solo, ci sono anche doppiatori del calibro di Giancarlo Giannini, Luca Word, Maria Pia Di Meo, Mario Cordova e tanti altri.

Questo lungometraggio, inoltre, ha già riscosso un importante successo, coadiuvato dalla vittoria di 27 Awards. Tra le altre cose, si tratta anche del primo capitolo di una trilogia che sarà affiancata dall’omonimo romanzo scritto da Eleonora Fani insieme a Gea Mizzani Corio.

Come se non bastasse, l’intera opera è sorretta da una colonna sonora realizzata su misura per gli impianti Dolby Atmos, di grande impatto sinfonico, realizzata dai compositori di Bautoene a Vienna.

Come specificato nell’introduzione, Creators The Past debutterà il prossimo anno. Gli appassionati non possono fare altro che accontentarsi del trailer appena pubblicato. Seguiranno dovuti aggiornamenti come sempre.