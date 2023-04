Prende ufficialmente forma il cast di Creature Commandos, serie animata in sette episodi basata sugli omonimi personaggi dei fumetti DC. Come annunciato in passato sarà scritta da James Gunn e si connetterà con quanto visto in The Suicide Squad, Peacemaker e nella futura serie TV live action Waller. Lo show farà parte del primo capitolo del nuovo DC Universe, intitolato Gods and Monsters.

Svelato il cast vocale di Creature Commandos

Warner Bros. Discovery ha annunciato che Frank Grillo presterà la voce a Rick Flag Sr, Zoe Chao sarà la dottoressa Nina Mazursky, Alan Tudyk doppierà il Dr. Phosphorus, David Harbour sarà Eric Frankestein, Maria Bakalova sarà la principessa Ilana Rostovic e Indira Varma doppierà The Bride. Spazio anche a Sean Gunn che sarà sia G.I. Robot sia Weasel, personaggio già interpretato in The Suicide Squad, e Steve Agee nei panni di John Economos. I Creature Commandos sono un reparto militare speciale che operava originariamente nella Seconda Guerra Mondiale. Furono introdotti in Weird War Tales #93 (data di copertina novembre 1980) da J. M. DeMatteis e Pat Broderick. La squadra era ispirata ai classici mostri della Universal ed era composta da un leader umano che guidava un licantropo, un vampiro, il mostro di Frankenstein e una gorgone.

Creature Commandos è stata la prima serie animata del nuovo DC Universe ad aver ottenuto il via libera ed è molto probabile che gli stessi attori possano riprendere i rispettivi ruoli in futuri progetti in live action. Pur essendo senza ombra di dubbio uno dei gruppi più oscuri e stravaganti della DC, i Creature Commandos sono già apparsi sul piccolo schermo nell’ undicesimo episodio della terza stagione di Batman The Brave and The Bold intitolato enfaticamente “The Creature Commandos in The War That Time Forgot!”.