Fra i primi annunci fatti da James Gunn per il rilancio del DCU spicca senz’altro Creature Commandos. Si tratta di una serie animata in 7 episodi, scritta dallo stesso Gunn, che si connetterà con quanto visto in The Suicide Squad, Peacemaker e nella futura serie TV live action Waller. Nella serie animata seguiremo una squadra composta (da sinistra a destra nell’immagine più in basso) da Rick Flag Sr. (il padre del Rick Flag visto nelle due pellicole dedicate alla Suicide Squad), dalla dottoressa Nina Mazursky, dal Dottor Phosphorus, Eric Frankenstein, la Moglie di Frankenstein, la leader del team, G.I. Robot e Weasel.

Chi sono i Creature Commandos, la squadra di mostri DC

Le origini dei Creature Commandos

I Creature Commandos sono un reparto militare speciale che operava originariamente nella Seconda Guerra Mondiale. Furono introdotti in Weird War Tales #93 (data di copertina novembre 1980) da J. M. DeMatteis e Pat Broderick. La squadra era ispirata ai classici mostri della Universal ed era composta da un leader umano che guidava un licantropo, un vampiro, il mostro di Frankenstein e una gorgone.

Riguardo la creazione del bizzarro gruppo, J.M. DeMatteis ha dichiarato:

Stavo scrivendo Weird War Tales, 6 mesi prima che ci fosse la DC Implosion [la grave crisi che alla fine degli anni 70 portò DC a cancellare più della metà delle sue testate – NdA]. L’ultima idea che ebbi per rilanciare la serie fu quella di prendere il suo titolo alla lettera e metterci un sacco di mostri, creare una serie nella serie che è quello che tentammo di fare per molte altre testate antologiche. Andai da Len [Wein – l’editor della testata] e gli proposi l’idea… fu lui a trovare il nome. Lanciammo i Creature Commandos ma la serie fu cancellata lo stesso.

I Creature Commandos nella Seconda Guerra Mondiale

I Creature Commandos sono il risultato del misterioso Progetto M capeggiato dall’altrettanto dagli enigmatici Professor Mazursky e Professor Robert Crane (l’originale Robotman) già menti dietro la creazione dei G.I. Robot, i soldati robotici, e degli esperimenti sull’eroina Miss America (Joan Dale). Lo scopo delle sue ricerche è quello di fondere biotecnologia e necromanzia. La base del Progetto M è situata in un complesso sotterraneo a Ferris Island, New York. Con l’entrata in guerra degli Stati Uniti, il Progetto M fornisce all’esercito una squadra composta dal Tenente Matthew Shrieve, il leader umano del team, Warren Griffith, un timido ragazzo di campagna affetto da licantropia a cui il Progetto M ha fornito un siero che gli permette di trasformarsi a piacimento, il sergente Vincent Velcro, che ha deciso di farsi trasformare in un vampiro commutando la sua pena a 30 anni di reclusione per aver ferito un ufficiale, il soldato semplice Elliot “Lucky” Taylor che, dopo essere sopravvissuto all’esplosione di una mina, è stato letteralmente rimesso insieme come il Mostro di Frankenstein, e la Dottoressa Myrra Rhodes che, dopo aver inalato degli imprecisati fumi, si è trasformato in un essere simile alla gorgone del mito greco con serpenti per capelli.

Dopo aver svolto missioni in Francia ed Europa Centrale, i Creature Commandos vengono spediti nel Pacifico dove si imbattono nella mitica Dinosaur Island. Lì scoprono non solo una base navale segreta degli alleati ma anche una colonia atlantidea pronta ad invadere la superficie grazie ad un esercito di androidi basati su J.A.K.E. 1, il G.I. Robot, il soldato robotico sperimentale creato dal Pentagono che esordì su Star Spangled War Stories #101 (data di copertina febbraio-marzo 1962), ritenuto disperso dopo essere diventato autocosciente come visto in Weird War Tales #101 (data di cupertina luglio 1981). Sarà proprio J.A.K.E. 1 ad autodistruggersi distruggendo così la colonia.

Sul design di J.A.K.E. 1 viene creato J.A.K.E. 2 che partecipa all’ultima missione dei Creature Commandos su Weird War Tales #124 (data di copertina giugno 1983). Condonnati alla pena capitale, i Commandos commutano la pena offrendosi “volontari” per pilotare un missile diretto a Berlino che avrebbe dovuto colpire la Cancellaria di Hitler. Ma il missile non giungerà mai a destinazione finendo invece disperso nell’atmosfera.

La miniserie del 2000 e il ritorno della formazione originale

Timothy Truman (Hawkworld) e Scott Eaton rilanciano i Creature Commandos con una miniserie omonima di 8 albi nel 2000. La mini è a tutti gli effetti un elseworld essendo ambientata in un imprecisato futuro dove il Dott. Mazursky ha continuato a “migliorare” i Commandos con innesti cibernetici. La squadra intanto si è rinnovata. Ora è capeggiata dal Capitano Lucius Hunter a cui si sono aggiunti Aten, una mummia esperta in comunicazioni, Bogman, una creatura anfibia che ricorda il mostro della laguna nera, Gunner, un soldato morto nella Seconda Guerra Mondiale ma riportato in vita come cyborg, e i vecchi membri ovvero la Dottoressa Myrra Rhodes, nome in codice Medusa, Elliot “Lucky” Taylor, nome in codice Patchwork Man, Vincent Velcoro, il vampiro, e Warren Griffith, il licantropo.

I Commandos devono sventare l’invasione della Terra da parte di Terra Arcana, una dimensione alternativa alla nostra dominata dalla magia in cui Lord Saturna, Hyathis of Alstair, Tazzala of Korrl (Queen Bee III), Sayvar Signore di Llarr, Kraad di Kranaal, Simon Magus Blackstaff, Xotar, Kromm di Mosteel e il Re dei Troll King, i più potenti e pericolosi stregoni, hanno unito le loro forze per questa impresa. La squadra riuscirà a prevelare sull’empia alleanza grazie all’aiuto di Klaw The Unconquered – altro personaggio DC nato negli anni 70 per cavalcare l’onda dell’interesse per il fantasy a fumetti e ispirato al Conan di Robert E. Howard.

Alcune curiosità su questa miniserie. L’autore modifica leggermente i nomi dei personaggi storici: Velcro e Myrna diventano Velcoro e Myrra. Il nuovo nome in codice di Lucky Taylor è ispirato all’omonimo personaggio apparso in Swamp Thing #3 (data di copertina marzo 1973). L’unione di stregoni di Terra Arcana non è altro che l’unione di alcuni fra i primi villain affrontati dalla Justice League of America fra il 1960 e il 1963 (in ordine sparso su The Brave and the Bold #29, Justice League of America #2, #3, #23 e 25). Questa versione dei Creature Commandos comparirà anche nella miniserie The OMAC Project (2005) che fa da prequel all’evento Crisi Infinita confermando che il Progetto M è ancora attivo.

Gli originali Creature Commandos ritornano a sorpresa in Action Comics #872 (data di copertina febbraio 2009). In quell’albo viene rivelato che il razzo che si era perso nei cieli berlinesi durante la Seconda Guerra Mondiale era finito nello spazio e catturato dalla nave di Brainiac. I Commandos, liberatisi, aiuteranno poi Superman contro i Kandoriani durante il lungo arco narrativo Nuovo Krypton.

Nella maxi serie Justice League: Generazione Perduta (2010), Maxwell Lord riesce telepaticamente a prendere il controllo dei Commandos e a scatenarli contro il quartier generale della JLI. I Creature Commandos compaiono anche nell’evento Flashpoint e quindi in quella realtà alternativa con una formazione e motivazioni ovviamente ben diverse come è possibile leggere nella miniserie tie-in all’evento stesso Flashpoint: Frankenstein & The Creatures of the Unknown.

I Creature Commandos nel New 52

Con il rilancio New 52 del 2011, i Creature Commandos non solo tornano con una nuova formazione ma anche come agenti dell’organizzazione nota come S.H.A.D.E (Super Human Advanced Defense Executive) ovvero una organizzazione riconosciuta dal governo che ha il compito di investigare, valutare e contenere minacce paranormali e superumane. A capo della suddetta organizzazione c’è il misterioso Padre Tempo, un individuo che allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre di ogni anno si reincarna in un diverso corpo con diversi poteri. Sul campo invece la squadra è guidata da Frankenstein, il vero mostro creato dal folle dottore reintrodotto nell’albo Seven Soldiers: Frankenstein #1 (data di copertina gennaio 2006).

Il resto della squadra è composto dalla Dottoressa Nina Mazursky, la scienziata che dopo una prima generazione di creature fallimentari ha sperimentatosé stessa trasformadosi in una creatura anfibia riuscendo poi a creare il resto dei Commandos, Vincent Velcoro, che si trasforma in un vampiro grazie al siero modificato di Man-Bat e funge da pilota, il licantropo Warren Griffith, la misteriosa mummia Khalis che funge da medico e il reduce dalla Seconda Guerra Mondiale Matthew Shrieve. Il quartier generale dello S.H.A.D.E, ribattezzato Ant-Farm (il formicaio), è una sfera miniaturizzata realizza da Ray Palmer (Atom) che funge da collegamento fra l’organizzazione e le Nazioni Unite. Della squadra faceva parte anche la Moglie di Frankenstein che però ha disertato per motivi che vengono successivamente chiariti nella serie Frankenstein Agente dello S.H.A.D.E. di cui i Commandos sono protagonisti.

Quali fumetti leggere per conoscere i Creature Commandos?

I Creatures Commandos non hanno mai avuto una propria serie regolare ma sono comparsi in diverse testate, in diverse epoche editoriali e, come abbiamo visto, in formazioni diverse. Tuttavia non è impossibile approfondire la storia editoriale del gruppo a patto di cimentarsi con la lettura in lingua originale.

Creature Commandos di J.M. DeMatteis & AA.VV.

Nel 2014 DC aveva già raccolto in volume le prime avventure dei Creature Commandos in un corposo volume brossurato omonimo che raccoglie tutte le apparizioni del gruppo ovvero Weird War Tales #93, 97, 100, 102, 105, 108-112, 114-119, 121 & 124. Si tratta di storie completamente inedite in Italia risalenti ai primissimi anni 80. Non una lettura semplicissima ma sicuramente affascinante che mostra gli ultimi guizzi creativi della Bronze Age con un concept assolutamente fuori dagli schemi. Accompagneremo quindi i Commandos nelle loro prime missioni in Europa contro gli Alleati e poi nel Pacifico fino alla misteriosa sparizione nei cieli berlinesi come raccontatovi poco sopra.

Frankenstein Agente dello S.H.A.D.E. di Jeff Lemire & Alberto Ponticelli

Dopo l’ottima reintroduzione nella miniserie I Sette Soldati della Vittoria e la loro comparsata nella realtà alternativa dell’evento Flashpoint, con il rilancio New 52, DC affida all’ottimo Jeff Lemire e alle robuste matite dell’italiano Alberto Ponticelli la nuova serie Frankenstein Agente dello S.H.A.D.E. in cui i Creature Commandos affiancano Frankenstein nelle missioni più disparate fra cui indagare su una tranquilla cittadina di provincia abitata solo da mostri, sventare l’invasione della misteriosa Utropolis – una città fluttuante apparentemente identica a Metropolis – e prendere parte dall’evento Rotworld con Animal Man e Swamp Thing per impedire il trionfo di Anton Arcane e del suo Marcio. Si tratta di una serie tutta azione e personaggi “esagerati” che cerca di unire la componente action della parte supereroistica classica con il filone horror vero e proprio dell’Universo DC.

RW Lion pubblicò integralmente la serie, composta in totale da 16 albi, in tre agili volumi brossurati che potete facilmente recuperare nel circuito dell’usato.

I Creature Commandos negli altri media

Pur essendo senza ombra di dubbio uno dei gruppi più oscuri e stravaganti della DC, i Creature Commandos sono già apparsi sul piccolo schermo in forma animata. Nell’undicesimo episodio della terza stagione di Batman The Brave and The Bold intitolato enfaticamente “The Creature Commandos in The War That Time Forgot!”. Su YouTube trovate invece i corti DC Nation Shorts dedicati al gruppo ispirati ironicamente ai famosi G.I. Joe. Infine, sempre in forma animata, i Commandos compaiono nel 2019 nel mediometraggio DC Showcase: Sgt. Rock in cui a prestare la voce al Sergente più famoso dei fumetti è Karl Urban.

Piccola curiosità: Matthew Shrieve appare, interpretato da Marc Singer, nella terza stagione di Arrow ma senza i suoi Commandos. Nella serie lo si vedrà tradire l’A.R.G.U.S. e rubare il virus Alpha-Omega.