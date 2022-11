Jonathan Majors, fra i protagonisti di Creed 3, ha una ragione piuttosto interessante per cui ha messo su così tanti muscoli per il suo ruolo nel film! Nel corso di un’intervista, Majors ha spiegato che trasformare tutto il suo corpo per un ruolo fa parte del processo.

Creed 3: Jonathan Majors spiega perché boxe e cinema sono simili

Qui di seguito, le dichiarazioni dell’attore:

Tutti i ruoli lo richiedono, è solo che alcuni ruoli lo richiedono un po’ di più. Alcuni personaggi sono intensificati, e Dame è uno di questi, quindi quando lo vedi, vuoi capire che è un individuo particolare, e il suo corpo fa parte della sua espressione. Il mio allenatore e mentore di boxe ha detto che le persone combattono nel modo in cui vivono, e penso che lo stesso valga per la recitazione. Le persone recitano nel modo in cui vivono.

In seguito, Majors ha paragonato il suo ruolo in Creed 3 al suo personaggio in Devotion, Jesse Brown, il primo aviatore nero della Marina degli Stati Uniti. Per quel ruolo, ha dovuto seguire una dieta molto diversa perché “i piloti sono costruiti in modo diverso“. Proprio per questo, voleva che la gente lo vedesse e pensasse: “Beh, sicuramente non è un pugile, è un pilota“.

Acquistate i film della saga di Creed qui su Amazon!

Questo cambiamento fisico giocherà sicuramente un ruolo per quanto riguarda la presenza di Major in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, così come nei successivi progetti Marvel, dove interpreterà Kang il Conquistatore. Ma avrà anche un ruolo nel film Magazine Dreams, in cui interpreta un bodybuilder. Come ci dice l’attore stesso, “Questo è un ottimo esempio in cui dici, ‘quello è un bodybuilder’, è qualcosa che non puoi fingere“.

Creed 3 continua la storia di Adonis Creed, che viene sfidato dall’amico d’infanzia ed ex prodigio della boxe Damian “Dame” Anderson dopo essere stato rilasciato da una lunga pena detentiva. Questo sarà il primo film della serie senza Sylvester Stallone nel ruolo di Rocky Balboa, sebbene sia ancora produttore del film con la sua Balboa Productions.